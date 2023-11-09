Спецподразделение СБУ "Белый волк" установило рекорд по уничтожению целей: какие потери врага

Наши защитники устраивают "горячий" прием каждому захватчику, пришедшему на украинскую землю.

Так, специальное подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" уничтожило 20 вражеских целей за ночь. Это новый рекорд.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам. И рассеяли тьму огнем сожженной вражеской техники", — акцентировали в ведомстве.

Спецподразделение СБУ "Белый волк" установило рекорд по уничтожению целей за ночь

Какие потери понесла армия РФ

По данным Службы, российские войска не досчитались:

8 танков;

3 СОУ "Мсто-С";

3 гаубицы "Д-30";

1 ББМ;

5 укреплений с не менее 17 русскими пехотинцами.

Напомним, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины в течение прошлой недели уничтожили 19 российских танков. А 145 окупантов отправились на "концерт Кобзона".

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