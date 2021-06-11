Спецпроект "Секрет фермы": как начать разводить страусов и во сколько обойдется ведение опасного бизнеса

К страусам лучше не приближаться, но если уважать их территорию, то страусиная ферма может стать вашим рогом изобилия.

Страусы не летают, но бизнес на них вполне способен взлететь. 15 таких птиц стали кормильцами для семьи из Прикарпатья. Корреспондент ТСН поработал на страусиной ферме в селе Ловаги на Прикарпатье и узнал, сколько можно зарабатывать в таком бизнесе.

Еще один "секрет фермы" — в сюжете ТСН.19:30.

Семья Швецов — смельчаки, впустившие в свою жизнь крупнейших птиц мира. Эта идея принадлежит Оксане. Она единственная на ферме, кто знает по имени каждого из 15 страусов. Для ее сына Сергея этот бизнес стал еще и реабилитацией после боевых действий на Донбассе.

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"Когда он (Сергей. — Ред.) пришел с фронта, он имел капитальную реабилитацию. Это ему пошло на пользу. Он просто отдохнул здесь", — говорит Оксана.

Для того, чтобы прокормить 15 таких страусов в месяц нужно 8-10 тысяч гривен на комбикорм. Но основа их рациона — зерно. Ежедневно взрослый страус съедает 2 килограмма.

До старта бизнеса разведения страусов, придется также построить конюшни и вольеры. 10 тысяч долларов нужно минимум на такую конюшню. Владельцы же делятся, что для того, чтобы удержать страусиную ферму такого масштаба, нужно 500 долларов в месяц.

Покупка самых страусов тоже удовольствие не из дешевых. Страусиная семья — самец и 2-3 самки — может стоить 2-3 тысяч долларов.

Сразу будет возможность зарабатывать, потому что племенная птица сразу будет нести яйцо. Эти яйца — золотые: весят до двух килограммов. Стоимость — 300 гривен. За месяц Сергей собирает от 30 до 50 штук.

Одна самка несет в среднем два яйца в неделю и можно не переживать, что разобьется (ведь пустое яйцо — еще один метод заработать деньги). К слову, не каждое яйцо столовое. Оплодотворенные — размещают в инкубатор, и впоследствии из этого вырастает 3-метровый великан. Через 42-43 дней может вылупиться страусенок.

Совсем крох на ферме пока нет, но есть дети, которым по полгода. Растут очень быстро, примерно сантиметр в день. Владельцы утверждают, что они вполне безопасны.

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Туристы сюда наведываются обычно на выходных, но приносят владельцам четверть прибыли. Вход на ферму 70 гривен — и можно легко делать селфи с ее жителями. Посетителей могло бы быть больше, но сюда попробуй еще доехать. Село Ловаги — край цивилизации. Страусов здесь больше, чем людей.

Но этот бизнес, безусловно, имеет свою привлекательность. Ее Сергей разглядел в 2018 году, тогда и приобрел первых страусов.

"Я квартирный. Никогда не было представления о каком-то сельском хозяйстве. Отреставрировал старый дедовский дом и ... лишил жену отпусков. Ферма это не так, как на обычной работе, что ты захотел и не вышел или взял выходной за свой счет. Страусы требуют внимания, за ними нужно смотреть", — рассказывают супруги-владельцы.

В конце концов окупаемость такого дела довольно быстрая. Опыт Сергея демонстрирует — хватит трех лет. Главное — не прятать голову в песок.

Спецпроект "Секрет фермы": как безопасно удерживать крупнейших в мире птиц - страусов

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