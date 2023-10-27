Спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова

РФ продолжает распространять ИПСО.
Спецслужбы РФ подготовили очередную информационную атаку. В этот раз против министра обороны Украины Рустема Умерова.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Отмечается, что российские спецслужбы создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым технологам новую методику нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе.
"В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", — говорится в сообщении.
Основы фейковых тезисов по кремлевской методике:
- Коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАС
- "Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием";
- "Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";
- "Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".
В ГУР отмечают, что цель врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров.
Добавим, что российские военные пытаются создать истребители на аэродроме в оккупированном Крыму рисунками.
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