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Спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

РФ продолжает распространять ИПСО.

Спецслужбы РФ подготовили очередную информационную атаку. В этот раз против министра обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Отмечается, что российские спецслужбы создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым технологам новую методику нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе.

"В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", — говорится в сообщении.

Основы фейковых тезисов по кремлевской методике:

  • Коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАС
  • "Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием";
  • "Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";
  • "Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".

В ГУР отмечают, что цель врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров.

Добавим, что российские военные пытаются создать истребители на аэродроме в оккупированном Крыму рисунками.

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Дата публикации
Просмотры
605
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