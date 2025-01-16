Спецслужбы России начали охотиться на украинских полицейских: что известно

Во многих случаях россияне сначала дают простые задачи: сфотографировать админздание, а в дальнейшем более сложные, например, заложить взрывчатку.

Спецслужбы РФ начали охотиться на украинских полицейских. Враг устраивает террористические атаки, в частности, в Киеве, Житомире, Днепре.

Об этом сказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский в интервью "Українським новинам".

По его словам, спецслужбы РФ приступили к охоте на полицейских с осени 2024 года.

"Начались такие террористические атаки на наших работников. Это несколько фактов в Киеве, Житомире, Днепре – все они раскрыты совместно с СБУ, лица задержаны. То есть конкретные задачи охотиться на полицейских. Мы стали для них мишенью", – сказал Выговский.

Он добавил, что враг в большинстве своем обманывает фигурантов, деньги в большинстве случаев они не получают, а наказания несут достаточно суровое.

"Потому, кто это вынашивает во мнениях, лучше этого не делать. Как видите, своей работой мы также создаем много проблем для России, для реализации их дестабилизационных мер в нашем государстве", — объяснил Выговский.

Так, в течение 2024 года правоохранители задержали 201 человека за совершение 229 поджогов авто и 7 человек, совершивших теракты возле админзданий.

Обычно это либо несовершеннолетние, либо люди с низкой социальной ответственностью.

В то же время, заверил Выговский, полицейские быстро устанавливают лиц, которым российские спецслужбы заказывают совершение различных преступлений, таких как поджоги авто ВСУ, нападения на полицейских и т.д.

Напомним, СБУ задержала агентку РФ в Одесской области, которая планировала теракт возле военного подразделения.

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