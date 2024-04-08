"Спекуляция, фейки и манипуляции": в музее Булгакова прокомментировали заключение УИНП

Научные сотрудники Литературно-мемориального музея М. Булгакова утверждают, что заключение УИНП якобы не является полной экспертизой.

Научные сотрудники Литературно-мемориального музея М. Булгакова высказались по поводу заключения Института памяти, в котором писатель признан символом российской имперской политики.

Об этом говорится в комментарии на сайте музея.

Музейщики утверждают, что заключение Украинского института национальной памяти (УИНП) якобы не является экспертизой в полной мере, большинство утверждений поданы без аргументации и выглядят эмоционально окрашенными.

"Текст заключения содержит манипуляции и фактологические ошибки в биографических данных М. Булгакова и его семьи", – говорится в комментарии на сайте музея.

Также в музее заявили, что большинство подписантов заключения якобы не имеют специальности, релевантной теме исследования.

Представители учреждения настаивают, что музей Булгакова изначально избрал основным направлением научной работы исследования киевского периода жизни М. Булгакова.

"Мы раскрываем и будем продолжать раскрывать и объяснять творчество Булгакова в украинском контексте, вкладывая украинское понимание и значимость судьбы автора и его персонажей для Украины, а также – всего мира (учитывая его международную известность) и даже, отдельно для России, разоблачая все положительные и отрицательные ее стороны, демонстрируя украинские реалии и контексты", – заявили в музее Булгакова.

Напомним, эксперты Украинского института национальной памяти сделали и пришли к выводу, что объекты, посвященные российскому писателю Михаилу Булгакову в Украине, являются символами российской имперской политики, а их дальнейшее пребывание в публичном пространстве несет пропагандистский характер. В УИНП отметили, что несмотря на то, что автор русскоязычных романов "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Белая гвардия" и других родился и долго жил в Киеве, его семья была выходцами из Орловской губернии, а сам Булгаков был имперцем и украинофобом по мировоззрению.

Напомним, в России готовят так называемый "закон" о запрете украинской литературы на временно оккупированных территориях.

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