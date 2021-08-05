Спешно собрались и поехали: полиция нашла семью, которая загадочно исчезла две недели назад под Винницей

Спешно собрались и поехали: полиция нашла семью, которая загадочно исчезла две недели назад под Винницей

Супруги планировали поехать на море.

Полиция разыскала семью из-под Винницы, которая поспешно собрала вещи и загадочно исчезла. Все это время супруги с 4-летним сыном находились в Закарпатской области.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

Сообщение об исчезновении семьи полиция получила еще 27 июля. Пропавших правоохранители разыскивали во всех регионах Украины.

"Полицейские просматривали видео с камер видеонаблюдения, с помощью которых установили, что семья на собственном автомобиле поехала в направлении Житомирской области. В течение двух недель продолжались поиски. Вчера, 4 августа, пропавших нашли на территории Закарпатья", — говорится в сообщении.

С семьей все хорошо. Правоохранители устанавливают причины исчезновения людей.

Напомним, супруги с 4-летним сыном внезапно решили ехать на море, и через несколько часов после отъезда как сквозь землю провалились. Городом пополз слух о якобы миллионных долгах мужчины и что именно с деньгами связано загадочное исчезновение.

Новости Украины: в Виннице загадочно исчезла семья - правда ли дело в миллионных долгах мужчины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку