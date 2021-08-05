Спешно собрались и поехали: полиция нашла семью, которая загадочно исчезла две недели назад под Винницей

Супруги планировали поехать на море.
Полиция разыскала семью из-под Винницы, которая поспешно собрала вещи и загадочно исчезла. Все это время супруги с 4-летним сыном находились в Закарпатской области.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.
Сообщение об исчезновении семьи полиция получила еще 27 июля. Пропавших правоохранители разыскивали во всех регионах Украины.
"Полицейские просматривали видео с камер видеонаблюдения, с помощью которых установили, что семья на собственном автомобиле поехала в направлении Житомирской области. В течение двух недель продолжались поиски. Вчера, 4 августа, пропавших нашли на территории Закарпатья", — говорится в сообщении.
С семьей все хорошо. Правоохранители устанавливают причины исчезновения людей.
Напомним, супруги с 4-летним сыном внезапно решили ехать на море, и через несколько часов после отъезда как сквозь землю провалились. Городом пополз слух о якобы миллионных долгах мужчины и что именно с деньгами связано загадочное исчезновение.