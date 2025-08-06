Специальные условия для ветеранов и их семей: ДТЭК предлагает комплексную услугу со счетчиком День-Ночь

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК предоставляет скидку ветеранам на комплексную услугу Счетчик «День-Ночь», включающий сам счетчик, монтаж, настройку, параметризацию и бесплатную замену в случае неисправности. После установки такого счетчика ветеран и его семья начинают экономить благодаря ночному тарифу на электроэнергию, который ниже обычного на 50%», - говорится в нем.

Отмечается, что для того, чтобы сбережения были как можно больше, в период с 23:00 до 07:00 рекомендуем заряжать все свои гаджеты, греть воду в бойлере, устанавливать технику на ночной режим работы (например, стиральную машину или посудомойку). «Таким образом, за месяц работы счетчика можно сэкономить до 25% от общей платежки», - подчеркнули в ДТЭК.

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В сообщении подчеркнули, что программой могут воспользоваться ветераны, а также члены их семей.

«Наша команда благодарна ветеранам за их неоценимый вклад в борьбу с врагом и восхищается терпением и верой их семей. Вы защищали нас и давали возможность возвращать украинцам свет – мы чувствуем своим долгом делать вашу жизнь более комфортной. Программа в ОСР ДТЭК Сети – это часть корпоративной социальной ответственности, направленной на поддержку ветеранов», – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.