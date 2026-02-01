- Дата публикации
Специфический опыт в -20°C: мобилизованный писатель о первых неделях в ВСУ
Писатель Андрей Любка принял присягу и поделился впечатлениями от службы.
Известный украинский писатель и волонтер Андрей Любка, добровольно мобилизовавшийся в ряды ВСУ, поделился своим первым опытом в армии.
Об этом он написал в своем Facebook.
Любка отметил, что сегодня, 1 февраля, уже принял присягу.
«Идет вторая неделя на службе. Медленно свыкаюсь с новой жизнью на БЗВП и реально крутым коллективом», — говорит писатель.
Условия и отношение он называет хорошими и «гораздо лучше, чем ожидал». Питание и материальное обеспечение тоже хорошие.
«А ботинки, носки и зимний спальник от ВСУ — вообще топ, очень ими доволен. Обременительны разве погодные условия, потому что при -20 жить в палатке посреди леса — это специфический опыт. Но есть печка и рубим дрова, так что без особых проблем», — рассказывает писатель.
Любка признается, что тяжелее всего — из-за разлуки с любимой и детьми.
«Иногда просыпаюсь перед подъемом и хочется по привычке обняться, но побратимы могут не понять. В общем, чувствую себя на своем месте», — подытожил он.
