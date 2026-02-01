Специфический опыт в -20°C: мобилизованный писатель о первых неделях в ВСУ

Андрей Любка о жизни на БЗИН

Известный украинский писатель и волонтер Андрей Любка, добровольно мобилизовавшийся в ряды ВСУ, поделился своим первым опытом в армии.

Об этом он написал в своем Facebook.

Любка отметил, что сегодня, 1 февраля, уже принял присягу.

«Идет вторая неделя на службе. Медленно свыкаюсь с новой жизнью на БЗВП и реально крутым коллективом», — говорит писатель.

Условия и отношение он называет хорошими и «гораздо лучше, чем ожидал». Питание и материальное обеспечение тоже хорошие.

«А ботинки, носки и зимний спальник от ВСУ — вообще топ, очень ими доволен. Обременительны разве погодные условия, потому что при -20 жить в палатке посреди леса — это специфический опыт. Но есть печка и рубим дрова, так что без особых проблем», — рассказывает писатель.

Любка признается, что тяжелее всего — из-за разлуки с любимой и детьми.

«Иногда просыпаюсь перед подъемом и хочется по привычке обняться, но побратимы могут не понять. В общем, чувствую себя на своем месте», — подытожил он.

