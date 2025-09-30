Спецназовцы Украины ударили по «глазам» россиян в Крыму: что известно

ЗРК С-400 / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские бойцы ударили по технике РФ на территории временно оккупированного Крыма. Так, ночью 30 сентября спецназовцы поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» армии РФ.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций.

Как отметили в сообщении, речь идет о системе ПВО, а значит, ее задача — защита от воздушных нападений, в том числе и БпЛА. Символично, что она была обезврежена ударными дронами ССО.

«Радиолокационная станция является „глазами“ комплекса С-400 „Триумф“. Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность», — отметили в ведомстве.

В ССО отмечают: их подразделения продолжают нанести значительные потери врагу. Это значительно усложняет ведение дальнейших боевых действий со стороны РФ.

