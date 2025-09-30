ТСН в социальных сетях

Спецназовцы Украины ударили по «глазам» россиян в Крыму: что известно

В результате эффективной работы Поврежден элемент наблюдения, а значит, вся система потеряла свою боеспособность.

Катерина Сердюк
ЗРК С-400

ЗРК С-400 / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские бойцы ударили по технике РФ на территории временно оккупированного Крыма. Так, ночью 30 сентября спецназовцы поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» армии РФ.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций.

Как отметили в сообщении, речь идет о системе ПВО, а значит, ее задача — защита от воздушных нападений, в том числе и БпЛА. Символично, что она была обезврежена ударными дронами ССО.

«Радиолокационная станция является „глазами“ комплекса С-400 „Триумф“. Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность», — отметили в ведомстве.

В ССО отмечают: их подразделения продолжают нанести значительные потери врагу. Это значительно усложняет ведение дальнейших боевых действий со стороны РФ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1110560 солдат армии РФ. Кроме того, за минувшие сутки ликвидировано еще 970 военных . Что касается потерь в технике:

  • танки - 11222 (+4)

  • боевые бронированные машины - 23291 (+1)

  • артиллерийские системы - 33311 (+27)

  • РСЗО - 1505 (+1)

  • средства ПВО - 1224

  • самолеты — 427

  • вертолеты — 346 (+1)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 65303 (+301)

  • крылатые ракеты - 3790

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки - 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63241 (+90)

  • специальная техника - 3979.

