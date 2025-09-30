- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 397
- Время на прочтение
- 1 мин
Спецназовцы Украины ударили по «глазам» россиян в Крыму: что известно
В результате эффективной работы Поврежден элемент наблюдения, а значит, вся система потеряла свою боеспособность.
Украинские бойцы ударили по технике РФ на территории временно оккупированного Крыма. Так, ночью 30 сентября спецназовцы поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» армии РФ.
Об этом сообщают Силы Специальных Операций.
Как отметили в сообщении, речь идет о системе ПВО, а значит, ее задача — защита от воздушных нападений, в том числе и БпЛА. Символично, что она была обезврежена ударными дронами ССО.
«Радиолокационная станция является „глазами“ комплекса С-400 „Триумф“. Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность», — отметили в ведомстве.
В ССО отмечают: их подразделения продолжают нанести значительные потери врагу. Это значительно усложняет ведение дальнейших боевых действий со стороны РФ.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1110560 солдат армии РФ. Кроме того, за минувшие сутки ликвидировано еще 970 военных . Что касается потерь в технике:
танки - 11222 (+4)
боевые бронированные машины - 23291 (+1)
артиллерийские системы - 33311 (+27)
РСЗО - 1505 (+1)
средства ПВО - 1224
самолеты — 427
вертолеты — 346 (+1)
БпЛА оперативно-тактического уровня - 65303 (+301)
крылатые ракеты - 3790
корабли / катера — 28
подводные лодки - 1
автомобильная техника и автоцистерны — 63241 (+90)
специальная техника - 3979.