Спецоперация "Форест Гамп": НАБУ раскрыло масштабную схему рейдерства – кто был вовлечен

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НАБУ и САП обнародовали новые материалы спецоперации «Форест Гамп» под названием «Фемида», разоблачающие масштабную рейдерскую схему. Следствие заявляет о незаконном завладении активами предприятий на сотни миллионов гривен с участием чиновников и хакеров.

Об этом говорится в новом видео Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Антикоррупционные органы обнародовали новые записи в рамках спецоперации «Форест Гамп». Правоохранители разоблачили масштабную рейдерскую схему, которую назвали «Фемида».

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К возможной реализации сделки могли быть причастны действующий и бывший народные депутаты, чиновники Офиса президента и Министерства юстиции, судьи, а также хакеры.

Следователи утверждают, что участники организации незаконно завладели активами предприятий на сумму более 248 млн грн. Кроме того, они якобы пытались установить контроль над объектами недвижимости в Киеве общей стоимостью более 207 млн грн.

В одном из эпизодов фигурировали объекты в центральной части столицы, стоимость которых превышает 500 млн грн.

Как отметили в НАБУ, для реализации схемы могли применять поддельные документы и судебные решения, вмешиваться в государственные реестры, создавать фиктивные долги и влиять на рассмотрение жалоб в Миньюсте.

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Правоохранители также обнародовали записи разговоров, где фигуранты, по данным следствия, обсуждают вознаграждения за принятие нужных решений и установление контроля над предприятиями.

Кроме того, следствие установило, что на финансирование схемы могли направить не менее 514 тыс. дол.

Досудебное расследование продолжается.

Что известно о спецоперации НАБУ и САП «Форест Гамп»

19 августа стало известно о проведении НАБУ и САП спецоперации «Форест Гамп». Правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, в которую, по версии следствия, могли входить действующие и бывшие нардепы, чиновники Офиса президента и другие лица.

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Следствие утверждает, что участники схемы пытались установить контроль над Sense Bank, а также легализовать 150 млн грн наличных. По данным НАБУ, средства через счета подконтрольных предприятий вводили в легальное обращение, после чего их использовали для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас» — предположительно экс-министра энергетики Германа Галущенко.

По информации украинских СМИ, среди возможных фигурантов дела есть экс-заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, нардеп Вадим Столар и экс-нардеп Максим Микитась. Также в материалах следствия фигурируют представители Sense Bank, в том числе отстраненный председатель наблюдательного совета Николай Гладищенко.

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