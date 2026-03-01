Спецоперация США против Ирана: к чему готовиться Украине

Павел Климкин

Реклама

Боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на поставку Украине американского вооружения. Вашингтон, очевидно, вынужден будет потратить значительные ресурсы, а международное внимание частично сместится.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, передает LIGA.net.

Комментируя операцию США и Израиля против Ирана, дипломат отметил, что Соединенным Штатам придется восстанавливать запасы оружия, использованного при атаках.

Реклама

«Повлияет ли это на поставку оружия нам критического? Однозначно, но я очень надеюсь — не критично. Поскольку то, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не та палитра, которую мы получаем», — сказал Климкин.

Он также выразил сомнение, что США будут передавать Украине ракеты Tomahawk.

Как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на Украину

В то же время, по данным Financial Times и аналитиков, эскалация на Ближнем Востоке может негативно отразиться на поставках средств противовоздушной обороны для Украины. США уже начали опрокидывать ракеты-перехватчики в регион для защиты своих баз и Израиля от возможных иранских ударов.

Отдельным направлением ударов стали объекты по производству баллистических ракет и беспилотников. Учитывая, что Иран является ключевым поставщиком дронов и ракет для России, ослабление его военной промышленности может ограничить возможности РФ совершать массированные атаки по Украине.

Реклама

Аналитики Kyiv Post отмечают, что падение или существенное ослабление иранского режима лишит президента РФ Владимира Путина стратегического партнера, что в перспективе изменит баланс сил в Восточной Европе.

США и Израиль исчерпали свои запасы перехватчиков с беспрецедентной скоростью во время 12-дневной войны в прошлом году, когда Иран выпустил сотни ракет по Израилю.

В частности, официальные лица США выражают обеспокоенность запасами боеприпасов для систем противоракетной обороны THAAD. В прошлом году США потратили до 150 таких снарядов для защиты Израиля, а с момента ввода системы в эксплуатацию около 2010 было заказано менее 650 единиц.