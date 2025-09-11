Кит Келлог / © Associated Press

Реклама

В четверг, 11 сентября, спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Детали визита спецпредставителя Трампа пока неизвестны.

Реклама

Однако украинцы положительно воспринимают появление в Украине Кита Келлога, поскольку его присутствие сдерживает государство-агрессора от массированных воздушных атак по украинским городам.

Накануне издание CNN сообщало, что Кит Келлог был в пути в Украину и едва не оказался в Польше во время атаки российских дронов.

Подробности поездки Кэллога официально не разглашаются.

По информации источника CNN, визит происходит по поручению на фоне роста напряжения в регионе.

Реклама

После массированного воздушного удара российской террористической армии 7 сентября, во время которого было повреждено здание Кабмина, Кит Келлог заявил об угрозе опасного повышения уровня эскалации войны со стороны РФ.

«Россия повышает уровень агрессии, нанеся самый большой удар за все время войны по зданию Кабинета министров Украины в Киеве», — написал он в соцсети.

Напомним, последний визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев состоялся недавно — 24 августа, во время празднования Дня Независимости.