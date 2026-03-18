Спецслужбы Украины ловят предателей в Telegram "на живца": как это работает

Telegram

Реклама

Украинские спецслужбы ищут российских агентов и предателей через Telegram. Для этого они публикуют фейковые объявления, якобы ища людей для проведения диверсий.

Об этом говорится в материале «Главком» со ссылкой на эксперта по цифровой безопасности Павла Белоусова.

По словам эксперта, одним из методов работы украинских силовиков в мессенджере есть тактика «на живца». Она позволяет идентифицировать лиц, готовых к сотрудничеству с врагом. В частности, создаются сообщения, имитирующие запросы на поджоги имущества или наведение ракетных ударов.

Реклама

«Например, наши спецслужбы могут сами публиковать какие-то объявления, как было с историей со „старлинками“: то есть активизироваться в поиске людей, готовых выполнять ту или иную работу — например, поджоги или наведение», — отмечает Павел Белоусов.

Белоусов отметил, что этот способ разоблачения предателей эффективен, потому что это базовый метод разведки в современном формате. Однако он добавил, что технически контролировать всю переписку в самом мессенджере невозможно.

«Разве что перехватывать разговоры с помощью специальных шпионских устройств и программ. Но это нужно следить за конкретными лицами, что дорого, сложно и каждому пользователю „Телеграмма“ такое оборудование на телефон не установишь», — добавил он.

Блокировка Telegram — последние новости

Напомним, нардеп от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин выступил с инициативой изменить законодательство, чтобы положить конец анонимности крупных Telegram-ресурсов.

Реклама

Кроме того, после трагического теракта во Львове, координация которого осуществлялась через соцсети, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов выступил с инициативой жесткого регулирования Telegram.

И все же большинство украинцев не поддерживает идею полной блокировки мессенджера Telegram, однако выступает за усиление контроля над ним со стороны правоохранителей.