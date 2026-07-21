- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 894
- Время на прочтение
- 1 мин
Спецвойска Беларуси стоят у границы с Украиной: Лукашенко отдал приказ
Лукашенко признал, что в лесах у украинской границы стоят Силы специальных операций. Там также размещена военная техника — гранатометы, пулеметы и прочее.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перебросил Силы специальных операций к украинской границе. По его приказу они рассредоточены.
Об этом диктатор Беларуси сказал во время селекторного совещания по вопросу уборочной кампании.
«Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин — ред.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены украинской границей», — пригрозил Лукашенко.
Он заявил, что войска находятся якобы ради своей национальной безопасности. Он не намерен нападать на Украину.
«Это не значит, что мы собираемся на кого-то нападать. Нет, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет) и туда — в распоряжение сил специальных операций», — заявил Лукашенко.
Угроза нападения Беларуси — последние новости
Напомним, украинские пограничники создают «килзону» на северной границе на случай атаки с территории Беларуси. Они сооружают противотанковые рвы, несколько уровневые заграждения из колючей проволоки, ряды бетонных «зубов дракона» — и это лишь часть укреплений.
Военный эксперт Иван Тимочко считает, что прямой угрозы наступления русских войск со стороны Беларуси нет. По его словам, главной опасностью остаются действия диверсионно-разведывательных групп и артиллерийские удары.