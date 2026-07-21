Спецвойска Беларуси стоят у границы с Украиной: Лукашенко отдал приказ

Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перебросил Силы специальных операций к украинской границе. По его приказу они рассредоточены.

Об этом диктатор Беларуси сказал во время селекторного совещания по вопросу уборочной кампании.

«Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин — ред.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены украинской границей», — пригрозил Лукашенко.

Реклама

Он заявил, что войска находятся якобы ради своей национальной безопасности. Он не намерен нападать на Украину.

«Это не значит, что мы собираемся на кого-то нападать. Нет, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет) и туда — в распоряжение сил специальных операций», — заявил Лукашенко.

Угроза нападения Беларуси — последние новости

Напомним, украинские пограничники создают «килзону» на северной границе на случай атаки с территории Беларуси. Они сооружают противотанковые рвы, несколько уровневые заграждения из колючей проволоки, ряды бетонных «зубов дракона» — и это лишь часть укреплений.

Военный эксперт Иван Тимочко считает, что прямой угрозы наступления русских войск со стороны Беларуси нет. По его словам, главной опасностью остаются действия диверсионно-разведывательных групп и артиллерийские удары.

Реклама

Новости партнеров