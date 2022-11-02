"Спи спокойно, украинский солдат": на Прикарпатье люди на коленях простились с погибшим воином

Василий Погорелый погиб в войне за Украину.

Во вторник, 1 октября, в городе Тлумач Ивано-Франковской области проститься с погибшим воином Василием Погорелым из поселка Обертин. Жители собрались в центре города и вышли на улицы Тлумача, чтобы почтить павшего защитника.

Об этом сообщили в Тлумацком городском совете.

"Он погиб в борьбе с российским агрессором, посягающим на свободу и независимость Украины, на существование украинцев как народа. Местные жители, под бой колоколов и песню "Плыне кача по Тысине…", на коленях встретили павшего земляка. Вечная память и Царство Небесное тебе, Герой! Спи спокойно, украинский солдат…", — написали в городском совете.

Жители Тлумача прощаются с погибшим воином Василием Погорелым, фото/Тлумачский городской совет

Напомним, на Бахмутском направлении погиб 45-летний военный из села Рожнев Ивано-Франковской области Виктор Жежеров. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Также на Бахмутском направлении в бою погиб 51-летний защитник Украины, житель села Ганнусовка Езупольской громады Ивано-Франковской области Александр Костюк.

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