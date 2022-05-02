Спикер Госдумы РФ назвал лидеров государств, помогающих Украине оружием, военными преступниками

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал лидеров государств, помогающих Украине оружием, военными преступниками.

Он добавил, что эти страны "запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности".

Об этом он заявил сегодня, 2 мая, на своем канале в Telegram.

"Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут вовлечь свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение в Украину, они становятся стороной конфликта", — отметил спикер парламента страны-агрессорки.

Также Володин заявил, что эти государства "сейчас делают все, чтобы погибали славяне в Украине".

"Своими действиями они толкают мир к катастрофе. Все главы государств, принявшие решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", — подытожил спикер российского парламента.

Напомним, президент США Джо Байден 28 апреля во время выступления пообещал поддерживать Украину. Американский Сенат уже одобрил программу ленд-лиз.

29 апреля немецкие депутаты большинством голосов приняли инициативу поддержать поставки Украине тяжелых вооружений, что, вероятно, и вызвало такую реакцию в России.

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