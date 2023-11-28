Спикер Конгресса США высказался о продолжении поддержки Украины: "Это один из приоритетов"

Наше государство нуждается в поддержке со стороны партнеров.

Большинство членов Конгресса США считают предоставление Украине помощи важным. Сейчас это один из приоритетов.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, пишет Politico.

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Как отметил спикер, он считает, что Конгресс сможет выделить дополнительные средства в помощь Украине к праздникам. В то же время это возможно в случае, если законодатели найдут общий язык вокруг изменений в политике безопасности границ, к которым стремятся республиканцы.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем довести это до конца", – уверяет Джонсон.

Он признал, что существует "чувство срочности" в получении помощи Украиной. По словам спикера Конгресса, это один из приоритетов США.

"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе и мы понимаем необходимость предоставления Украине помощи", – подытожил он.

Напомним, США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины.

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