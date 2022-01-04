Спикер МВД Украины ушел с должности, которую занимал более 6 лет

Спикер МВД Украины ушел с должности, которую занимал более 6 лет

Чем будет дальше заниматься глава Департамента коммуникации МВД не сообщил.

Артем Шевченко завершил государственную службу в должности директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины. Он проработал на этом посту более 6 лет.

Об этом сам Шевченко написал в своем Facebook.

Также читайте Госпереворот в Судане: восстановленный в должности премьер Абдалла Хамдук объявил об отставке

"В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины", — написал спикер МВД.

Шевченко поблагодарил всех за 6,5 лет сотрудничества, в том числе и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Чем будет дальше заниматься глава Департамента коммуникации МВД не сообщил. Вспомнил многочисленные достижения, которых удалось достичь за годы своей работы.

Следует отметить, что Шевченко был назначен на должность директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел летом 2015 года.

Напомним, 2 декабря в отставку подал Егор Божок, замминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Читайте также: