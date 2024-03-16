Спикер Воздушных сил уходит с должности – заявление командующего

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук поблагодарил полковника Игната за службу.
Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об увольнении полковника Юрия Игната с должности начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных Сил.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Олещука.
"Победа на земле куется в небе. Каждый раз говорю об этом, когда благодарю наших защитников неба: летчиков, зенитчиков, всех, кто охраняет воздушное пространство и всех, кто обеспечивает результат. С момента полномасштабного вторжения, я лично благодарил этого человека всего дважды в год — на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное – результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… за что он и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины", – написал командующий Воздушных Сил.
Олещук поблагодарил полковника Юрия Игната за продуктивную работу в должности начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных Сил. Он также сообщил, что Игнат остается в команде, однако будет работать в другом направлении.
"Это будет не менее успешно. Не сомневаюсь! Где бы я ни был, уверен, еще неоднократно его поблагодарю!", — добавил Олещук.
Напомним, в сети предполагают увольнение Олещука. В Воздушных Силах отреагировали на слухи.
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