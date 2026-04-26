Спилили прямо с гнездом: в Тернополе из-за вырубки чуть не уничтожили редких летучих мышей (фото)

Вырубка деревьев (иллюстративная фотография)

В Тернополе неравнодушные спасли краснокнижных летучих мышей, которые остались без домов и получили травмы из-за вырубки деревьев.

Сейчас пострадавших опекают специалисты львовского центра «Пещера».

По их словам, животных буквально «срубили» вместе с деревом, где они прятались. Волонтеры подчеркивают, что это не случайность, а очередное последствие человеческого безразличия.

Ситуацию усложняет то, что инцидент произошел во время официального «сезона тишины». В этот период животные выводят потомство, поэтому любое беспокойство дикой природы может стоить жизни малышам. Летом рукокрылые часто используют дупла и трещины в коре деревьев для отдыха, поэтому каждое бездумно срубленное дерево это минус несколько шансов для выживания вида.

Волонтеры отмечают, что все виды летучих мышей в Украине занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. В настоящее время спасенные малыши проходят реабилитацию. Однако специалисты отмечают, что они вынуждены постоянно бороться только с последствиями действий тех, кто продолжает безнаказанно уничтожать природу.

Ранее сообщалось, что в Украине на свободу выпускают спасенных летучих мышей. Это питомцы Харьковского центра реабилитации рукокрылых. Именно сюда зимой отовсюду доставляли летучих мышей, нуждавшихся в помощи. Они перезимовали в холодильных камерах, а теперь возвращаются на свободу.