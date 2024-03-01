"Списали" более 3 тонн продуктов для военных: на Донетчине разоблачили схему хищения

Присвоенные продукты фигуранты сбывали одному из местных предпринимателей по заниженной цене.

В Донецкой области ДБР разоблачило группу лиц, присвоивших более 3 тонн продовольственных товаров для военных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, двое военнослужащих присваивали и распродавали продукты, предназначенные для питания личного состава одной из воинских частей Донецкой области.

Установлено, что глава продовольственного состава воинской части и руководитель столовой занижали в документах остатки продовольствия, предназначенного для питания военнослужащих.

"Присвоенные продукты фигуранты сбывали одному из местных предпринимателей по заниженной цене. Так с апреля по сентябрь 2023 года злоумышленники "списали" более 3 тонн пищи, в том числе мясо, сахар, крупы, молочные продукты, масло, яйца, шоколад, сок и другое. Водитель вывозил продукты заказчикам с территории части", — говорится в сообщении.

При очередной попытке продажи продовольствия работники ДБР задержали главу столовой воинской части.

Напомним, в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение. Этот факт обнаружили аудиторы Министерства обороны.

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