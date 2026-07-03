Списанные в Польше истребители все же помогут ВСУ: эксперт объяснил вероятный сценарий

Истребитель МиГ-29 / © wikipedia.org

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Украинский военный эксперт, обозреватель Defense Express Иван Киричевский призвал не искать «предательства» в решении Польши не передавать Украине часть истребителей МиГ-29, а утилизировать их в связи с исчерпанием ресурса.

Об этом он написал в Facebook, отметив, что вопросы военно-технического сотрудничества требуют рационального, а не эмоционального подхода.

«Мы, как страна, находящаяся в состоянии войны, и общество, очень часто поддаемся эмоциям в вопросах военно-технического сотрудничества, которые требуют хладнокровия», — отметил Киричевский.

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По словам эксперта, польские МиГ-29 фактически отслужили свой срок, поэтому их дальнейшая эксплуатация может быть опасной для пилотов.

«Есть хорошее правило: если что-то кажется непонятным, то это нужно толковать буквально. Польские МиГ-29 — это самолеты, которые отслужили свой век, максимум через полгода их придется разрезать на металлолом», — пояснил он.

Киричевский напомнил, что МиГ-29 — это конструкция почти 50-летней давности, поэтому не стоит рассчитывать на их длительную службу.

В то же время эксперт отметил, что даже без прямой передачи Украине эти самолеты могут помочь Вооруженным силам. Он сослался на заявление главы польской оборонной группы PGZ Адама Лешкевича о возможном участии компании в ремонте и техническом обслуживании украинских F-16 и МиГ-29.

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«Эти истребители из Польши всё равно будут способствовать укреплению ВСУ, но довольно специфическим образом», — подытожил Киричевский, предположив, что списанные самолеты могут быть использованы в качестве источника запчастей для поддержания боеспособности украинской авиации.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, чтоВаршава не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку, по его словам, Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников.

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