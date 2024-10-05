Списки "уклонистов", найденные у главы Хмельницкой МСЭК: что может грозить мужчинам

Государственное бюро расследований в рамках досудебного следствия изучает списки "уклонистов", которые нашли во время обысков в рабочем кабинете руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы.

В них были указаны фамилии и фиктивные диагнозы. Об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

Адвокат Наталья Свирневская говорит, что тех, кто указан в списке, должны найти и проверить органы досудебного расследования.

“Надо будет устанавливать, правильный или неправильный указанный диагноз. В ходе допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращалась ли она раньше за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, будут исследоваться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить”, — рассказала адвокат.

Если будет доказано, что у человека из списка неправильный диагноз, установленный с целью уклонения от мобилизации, ему может угрожать ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

По словам адвоката, если органы досудебного расследования установят, что кроме этого, были предоставлены деньги за то, чтобы получить диагноз, который давал бы основания на отсрочку или на то, чтобы не служить в ВСУ, то такие действия могут квалифицироваться по статье 369 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Будут выяснять, заставили ли их дать взятку, или они сами его предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", — пояснила Наталья Свирневская.

Напомним, работники ДБР задержали руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, подозреваемой в незаконном обогащении. Накануне в служебных кабинетах и по месту жительства чиновника и его близких родственников провели обыски.

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