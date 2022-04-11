Список эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года: по Украине и международные

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 11 апреля 2022 года.
В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года.
Эвакуационные поезда по станции Киев
- 02:50 – 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс
- 03:42 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
- 05:38 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 05:40 142/141 Львов – Лозовая
- 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:30 715/716 Киев-Пас – Пшемысль
- 11:46 45/46 Ужгород – Лозовая
- 12:17 885 Киев-Пас – Ровно
- 13:09 142/141 Лозовая – Львов
- 14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 15:17 867 Киев-Пас – Гречаны
- 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:13 909/910 Киев-Пасс – Хелм
- 19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов
- 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог
- 21:54 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы
- 22:27 46/45 Лозовая – Ужгород
- 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
- 23:18 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 23:46 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
- 23:59 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
Эвакуационные поезда по станции Винница
- 00:23 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 02:33 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
- 03:16 78/77 Винница – Одесса-Главная
- 03:52 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
- 04:32 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 06:42 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пасс
- 07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
- 11:25 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 16:39 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс
- 17:15 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 17:43 85/86 Львов – Запорожье-1
- 21:45 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 23:14 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
Эвакуационные поезда по станции Харьков
- 07:50 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 11:00 741 Харьков-Пас-Львов
- 11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 12:06 46/45 Лозовая – Ужгород
- 13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 14:58 17/18 Полтава Юж. – Им. Т.Шевченко
- 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
- 21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
- 21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
- 22:10 45/46 Ужгород – Лозовая
Эвакуационные поезда по станции Полтава
Полтава Южная:
- 07:27 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 10:41 16/15 Львов – Харьков-Пасс
- 14:15 149/150 Знаменка – Черновцы
- 17:41 17/18 Полтава Юж. – Им. Т.Шевченко
- 23:42 8/7 Харьков-Пас Одесса-Главная
Полтава Киевская:
- 03:11 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 09:32 111/112 Львов – Харьков-Пасс
- 12:54 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 23:20 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
Эвакуационные поезда по станции Одесса
- 14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
Эвакуационные поезда по станции Днепр
- 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:57 85/86 Львов – Запорожье-1
- 05:57 87/88 Ковель – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр – Лозовая
- 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
- 10:30 901/902 Днепр – Хелм
- 14:26 41/42 Днепр – Трускавец
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская
Эвакуационные поезда по станции Запорожья
- 12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 21:38 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская
Международные эвакуационные поезда
Польша
- 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм
Венгрия
- 02:46 – 32519 Чоп – Захонь
- 04:48 – 32539 Чоп – Захонь
- 07:40 – 32529 Чоп Захонь
- 09:43 – 32517 Чоп – Захонь
- 12:30 – 33 Мукачево – Будапешт
- 15:30 – 32513 Чоп – Захонь
- 16:30 – 32521 Мукачево – Будапешт
- 19:43 – 32523 Чоп – Захонь
- 21:47 – 32511 Чоп – Захонь
Словакия
- 11:35 – 8861 Чоп – Кошице
- 16:50 – 961 Чоп – Кошице
Австрия
- 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена
Дополнительные эвакуационные поезда по Украине
В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда:
Покровск:
- 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
14:00 – 241/242 Покровск – Львов
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы
Львов:
- 14:00 – 241/242 Львов – Днепр
- 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж
Другие:
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
- 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр
- 11:20 – 274/273 Славянск – Львов
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр