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Список эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года: по Украине и международные

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Список эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года: по Украине и международные

Список эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года / УНИАН

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 11 апреля 2022 года.

В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года.

Эвакуационные поезда по станции Киев

  • 02:50 – 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс
  • 03:42 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
  • 05:38 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 05:40 142/141 Львов – Лозовая
  • 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 08:30 715/716 Киев-Пас – Пшемысль
  • 11:46 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 12:17 885 Киев-Пас – Ровно
  • 13:09 142/141 Лозовая – Львов
  • 14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
  • 14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
  • 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 15:17 867 Киев-Пас – Гречаны
  • 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
  • 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
  • 19:13 909/910 Киев-Пасс – Хелм
  • 19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов
  • 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
  • 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель
  • 21:28 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог
  • 21:54 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы
  • 22:27 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 23:18 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 23:46 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
  • 23:59 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

Эвакуационные поезда по станции Винница

  • 00:23 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
  • 02:33 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
  • 03:16 78/77 Винница – Одесса-Главная
  • 03:52 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
  • 04:32 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 06:42 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пасс
  • 07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
  • 11:25 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 16:39 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс
  • 17:15 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
  • 17:43 85/86 Львов – Запорожье-1
  • 21:45 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 23:14 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

Эвакуационные поезда по станции Харьков

  • 07:50 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
  • 10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 11:00 741 Харьков-Пас-Львов
  • 11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 12:06 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 14:58 17/18 Полтава Юж. – Им. Т.Шевченко
  • 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
  • 21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
  • 21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
  • 22:10 45/46 Ужгород – Лозовая

Эвакуационные поезда по станции Полтава

Полтава Южная:

  • 07:27 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
  • 10:41 16/15 Львов – Харьков-Пасс
  • 14:15 149/150 Знаменка – Черновцы
  • 17:41 17/18 Полтава Юж. – Им. Т.Шевченко
  • 23:42 8/7 Харьков-Пас Одесса-Главная

Полтава Киевская:

  • 03:11 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 09:32 111/112 Львов – Харьков-Пасс
  • 12:54 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 23:20 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

Эвакуационные поезда по станции Одесса

  • 14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
  • 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

Эвакуационные поезда по станции Днепр

  • 04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:57 85/86 Львов – Запорожье-1
  • 05:57 87/88 Ковель – Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр – Лозовая
  • 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
  • 10:30 901/902 Днепр – Хелм
  • 14:26 41/42 Днепр – Трускавец
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская

Эвакуационные поезда по станции Запорожья

  • 12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов
  • 14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 21:38 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская

Международные эвакуационные поезда

Польша

  • 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм

Венгрия

  • 02:46 – 32519 Чоп – Захонь
  • 04:48 – 32539 Чоп – Захонь
  • 07:40 – 32529 Чоп Захонь
  • 09:43 – 32517 Чоп – Захонь
  • 12:30 – 33 Мукачево – Будапешт
  • 15:30 – 32513 Чоп – Захонь
  • 16:30 – 32521 Мукачево – Будапешт
  • 19:43 – 32523 Чоп – Захонь
  • 21:47 – 32511 Чоп – Захонь

Словакия

  • 11:35 – 8861 Чоп – Кошице
  • 16:50 – 961 Чоп – Кошице

Австрия

  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

Дополнительные эвакуационные поезда по Украине

В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда:

Покровск:

  • 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
    14:00 – 241/242 Покровск – Львов
    16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
    17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Львов:

  • 14:00 – 241/242 Львов – Днепр
  • 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж

Другие:

  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
  • 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр
  • 11:20 – 274/273 Славянск – Львов
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
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