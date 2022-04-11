Список эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года: по Украине и международные

Список эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года: по Украине и международные

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 11 апреля 2022 года.

В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 11 апреля 2022 года.

Эвакуационные поезда по станции Киев

02:50 – 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

03:42 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

05:38 138/137 Лозовая – Хмельницкий

05:40 142/141 Львов – Лозовая

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:30 715/716 Киев-Пас – Пшемысль

11:46 45/46 Ужгород – Лозовая

12:17 885 Киев-Пас – Ровно

13:09 142/141 Лозовая – Львов

14:07 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:13 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог

21:54 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пас – Черновцы

22:27 46/45 Лозовая – Ужгород

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

23:18 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

23:59 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

Эвакуационные поезда по станции Винница

00:23 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

02:33 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

03:16 78/77 Винница – Одесса-Главная

03:52 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

04:32 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

06:42 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пасс

07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

11:25 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

16:39 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс

17:15 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

17:43 85/86 Львов – Запорожье-1

21:45 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

23:14 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

Эвакуационные поезда по станции Харьков

07:50 138/137 Хмельницкий – Лозовая

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 741 Харьков-Пас-Львов

11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

12:06 46/45 Лозовая – Ужгород

13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

14:58 17/18 Полтава Юж. – Им. Т.Шевченко

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий

21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная

22:10 45/46 Ужгород – Лозовая

Эвакуационные поезда по станции Полтава

Полтава Южная:

07:27 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

10:41 16/15 Львов – Харьков-Пасс

14:15 149/150 Знаменка – Черновцы

17:41 17/18 Полтава Юж. – Им. Т.Шевченко

23:42 8/7 Харьков-Пас Одесса-Главная

Полтава Киевская:

03:11 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

09:32 111/112 Львов – Харьков-Пасс

12:54 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

23:20 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

Эвакуационные поезда по станции Одесса

14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

Эвакуационные поезда по станции Днепр

04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:57 85/86 Львов – Запорожье-1

05:57 87/88 Ковель – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр – Лозовая

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

10:30 901/902 Днепр – Хелм

14:26 41/42 Днепр – Трускавец

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

23:26 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская

Эвакуационные поезда по станции Запорожья

12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

21:38 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская

Международные эвакуационные поезда

Польша

08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

17:02 – 814/813 Львов – Хелм

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм

Венгрия

02:46 – 32519 Чоп – Захонь

04:48 – 32539 Чоп – Захонь

07:40 – 32529 Чоп Захонь

09:43 – 32517 Чоп – Захонь

12:30 – 33 Мукачево – Будапешт

15:30 – 32513 Чоп – Захонь

16:30 – 32521 Мукачево – Будапешт

19:43 – 32523 Чоп – Захонь

21:47 – 32511 Чоп – Захонь

Словакия

11:35 – 8861 Чоп – Кошице

16:50 – 961 Чоп – Кошице

Австрия

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

Дополнительные эвакуационные поезда по Украине

В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда:

Покровск:

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь

14:00 – 241/242 Покровск – Львов

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Львов:

14:00 – 241/242 Львов – Днепр

22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж

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