Список эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года: по Украине и международные

Список эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года: по Украине и международные

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 12 апреля 2022 года.

В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года.

Эвакуационные поезда по станции Киев

02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов

03:11 – 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

04:02 – 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

04:10 – 142/141 Львов – Лозовая

05:19 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

05:38 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий

06:40 – 60/58 Чоп – Киев-Пасс

08:00 – 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

08:54 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс

12:06 – 45/46 Ужгород – Лозовая

12:17 – 885 Киев-Пас – Ровно

14:07 – 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

14:07 – 749/75Киев-Пас – Вена

14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:05 – 142/141 Лозовая – Львов

15:17 – 867 Киев-Пас – Гречаны

17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 – 792/799 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

18:45 – 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

19:06 – 44/46 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 – 60/56 Киев-Пасс – Чоп

21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 – 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 – 97/98 Киев-Пас-Ковель

21:28 – 76/76 Киев-Пасс – Кривой Рог

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 – 46/46 Лозовая – Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов

23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Эвакуационные поезда по станции Винница

00:28 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

00:58 78/77 Ровно – Ковель

02:35 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

03:42 57/59 Ворохта – Киев-Пасс

03:42 60/58 Чоп – Киев-Пасс

03:54 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

04:42 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

05:46 86/85 Запорожье-1 – Тернополь

06:03 56/55 Рахов – Киев-Пасс

06:47 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пас

07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

09:16 138/137 Лозовая – Хмельницкий

11:25 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

16:41 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс

17:20 769/770 Киев-Пас – Каменец-Подольский

18:07 55/56 Киев-Пасс – Рахов

19:42 138/137 Хмельницкий – Лозовая

21:45 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

23:17 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

23:26 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

23:26 60/58 – Киев-Пасс – Чоп

Эвакуационные поезда по станции Харьков

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 741 Харьков-Пас – Львов

11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород

12:06 46/46 Лозовая – Ужгород

13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий

21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная

22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

Эвакуационные поезда по станции Полтава

Полтава Южная:

00:02 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная

07:47 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

10:41 17/18 Львов – Харьков-Пасс

14:15 149/150 Знаменка – Львов

17:41 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

Полтава Киевская:

00:04 138/137 Лозовая – Хмельницкий

03:11 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

05:19 138/137 Хмельницкий – Лозовая

08:54 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс

12:54 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

19:25 111/112 Харьков-Пас – Львов

Эвакуационные поезда по станции Одесса

14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Ровно – Ковель

18:22 35/36Одесса-Главная – Пшемысль

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

20:49 136/135 Хмельницкий – Черновцы

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Эвакуационные поезда по станции Днепр

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр – Лозовая

09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

10:30 901/902 Днепр – Хелм

14:26 41/42 Днепр – Трускавец

16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов

17:00 236/235 Покровск – Черновцы

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

18:09 86/86 Запорожье-1 – Тернополь

18:09 88/87 Казатин – Ковель

20:00 234/233 Покровск – Чоп

21:57 92/96 Лозовая – Пятихатки

23:26 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская

Эвакуационные поезда по станции Запорожья

12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 4/3 Запорожье-1 – Львов

16:05 86/85 Запорожье-1 – Тернополь

16:05 88/87 Казатин – Ковель

21:38 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская

Международные эвакуационные поезда

Польша

08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

17:02 – 814/813 Львов – Хелм

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм

Венгрия

02:46 – 32519 Чоп – Захонь

04:48 – 32539 Чоп – Захонь

07:40 – 32529 Чоп Захонь

09:43 – 32517 Чоп – Захонь

12:30 – 33 Мукачево – Будапешт

15:30 – 32513 Чоп – Захонь

16:30 – 32521 Мукачево – Будапешт

19:43 – 32523 Чоп – Захонь

21:47 – 32511 Чоп – Захонь

Словакия

11:35 – 8861 Чоп – Кошице

16:50 – 961 Чоп – Кошице

Австрия

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

Дополнительные эвакуационные поезда по Украине

В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда:

Покровск:

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь

14:00 – 241/242 Покровск – Львов

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Львов:

14:00 – 241/242 Львов – Днепр

22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж

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