Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Список эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года: по Украине и международные

Дата публикации
Просмотры
103
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Список эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года: по Украине и международные

Список эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 12 апреля 2022 года.

В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года.

Эвакуационные поезда по станции Киев

  • 02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 03:11 – 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 04:02 – 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 04:10 – 142/141 Львов – Лозовая
  • 05:19 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 05:38 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 06:40 – 60/58 Чоп – Киев-Пасс
  • 08:00 – 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 08:54 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
  • 12:06 – 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 12:17 – 885 Киев-Пас – Ровно
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 14:07 – 749/75Киев-Пас – Вена
  • 14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
  • 15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 15:05 – 142/141 Лозовая – Львов
  • 15:17 – 867 Киев-Пас – Гречаны
  • 17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
  • 17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 17:42 – 792/799 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 18:45 – 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 19:06 – 44/46 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
  • 19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов
  • 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
  • 20:21 – 60/56 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 – 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
  • 21:22 – 97/98 Киев-Пас-Ковель
  • 21:28 – 76/76 Киев-Пасс – Кривой Рог
  • 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 22:27 – 46/46 Лозовая – Ужгород
  • 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Эвакуационные поезда по станции Винница

  • 00:28 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 00:58 78/77 Ровно – Ковель
  • 02:35 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
  • 03:42 57/59 Ворохта – Киев-Пасс
  • 03:42 60/58 Чоп – Киев-Пасс
  • 03:54 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
  • 04:42 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 05:46 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 06:03 56/55 Рахов – Киев-Пасс
  • 06:47 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пас
  • 07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
  • 09:16 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 11:25 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 16:41 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс
  • 17:20 769/770 Киев-Пас – Каменец-Подольский
  • 18:07 55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 19:42 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 21:45 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 23:17 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 23:26 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
  • 23:26 60/58 – Киев-Пасс – Чоп

Эвакуационные поезда по станции Харьков

  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
  • 10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 11:00 741 Харьков-Пас – Львов
  • 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород
  • 12:06 46/46 Лозовая – Ужгород
  • 13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
  • 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
  • 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

Эвакуационные поезда по станции Полтава

Полтава Южная:

  • 00:02 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
  • 07:47 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
  • 10:41 17/18 Львов – Харьков-Пасс
  • 14:15 149/150 Знаменка – Львов
  • 17:41 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

Полтава Киевская:

  • 00:04 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 03:11 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 05:19 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 08:54 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
  • 12:54 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 19:25 111/112 Харьков-Пас – Львов

Эвакуационные поезда по станции Одесса

  • 14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 18:13 78/77 Ровно – Ковель
  • 18:22 35/36Одесса-Главная – Пшемысль
  • 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 20:49 136/135 Хмельницкий – Черновцы
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
  • 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
  • 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
  • 22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
  • 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Эвакуационные поезда по станции Днепр

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр – Лозовая
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 10:30 901/902 Днепр – Хелм
  • 14:26 41/42 Днепр – Трускавец
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 236/235 Покровск – Черновцы
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 18:09 86/86 Запорожье-1 – Тернополь
  • 18:09 88/87 Казатин – Ковель
  • 20:00 234/233 Покровск – Чоп
  • 21:57 92/96 Лозовая – Пятихатки
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская

Эвакуационные поезда по станции Запорожья

  • 12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов
  • 14:45 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 16:05 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 16:05 88/87 Казатин – Ковель
  • 21:38 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская

Международные эвакуационные поезда

Польша

  • 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм

Венгрия

  • 02:46 – 32519 Чоп – Захонь
  • 04:48 – 32539 Чоп – Захонь
  • 07:40 – 32529 Чоп Захонь
  • 09:43 – 32517 Чоп – Захонь
  • 12:30 – 33 Мукачево – Будапешт
  • 15:30 – 32513 Чоп – Захонь
  • 16:30 – 32521 Мукачево – Будапешт
  • 19:43 – 32523 Чоп – Захонь
  • 21:47 – 32511 Чоп – Захонь

Словакия

  • 11:35 – 8861 Чоп – Кошице
  • 16:50 – 961 Чоп – Кошице

Австрия

  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

Дополнительные эвакуационные поезда по Украине

В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда:

Покровск:

  • 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
    14:00 – 241/242 Покровск – Львов
    16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
    17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Львов:

  • 14:00 – 241/242 Львов – Днепр
  • 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж

Другие:

  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
  • 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр
  • 11:20 – 274/273 Славянск – Львов
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Следующая публикация