Список эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года: по Украине и международные

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 12 апреля 2022 года.
В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года.
Эвакуационные поезда по станции Киев
- 02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 03:11 – 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 04:02 – 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 04:10 – 142/141 Львов – Лозовая
- 05:19 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 05:38 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 06:40 – 60/58 Чоп – Киев-Пасс
- 08:00 – 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 08:54 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
- 12:06 – 45/46 Ужгород – Лозовая
- 12:17 – 885 Киев-Пас – Ровно
- 14:07 – 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 14:07 – 749/75Киев-Пас – Вена
- 14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 15:05 – 142/141 Лозовая – Львов
- 15:17 – 867 Киев-Пас – Гречаны
- 17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 – 792/799 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 18:45 – 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 19:06 – 44/46 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
- 19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов
- 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
- 20:21 – 60/56 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 – 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 21:22 – 97/98 Киев-Пас-Ковель
- 21:28 – 76/76 Киев-Пасс – Кривой Рог
- 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 22:27 – 46/46 Лозовая – Ужгород
- 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов
- 23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
Эвакуационные поезда по станции Винница
- 00:28 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 00:58 78/77 Ровно – Ковель
- 02:35 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
- 03:42 57/59 Ворохта – Киев-Пасс
- 03:42 60/58 Чоп – Киев-Пасс
- 03:54 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
- 04:42 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 05:46 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
- 06:03 56/55 Рахов – Киев-Пасс
- 06:47 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пас
- 07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
- 09:16 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 11:25 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 16:41 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс
- 17:20 769/770 Киев-Пас – Каменец-Подольский
- 18:07 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 19:42 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 21:45 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 23:17 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 23:26 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
- 23:26 60/58 – Киев-Пасс – Чоп
Эвакуационные поезда по станции Харьков
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 11:00 741 Харьков-Пас – Львов
- 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород
- 12:06 46/46 Лозовая – Ужгород
- 13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
- 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
- 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая
Эвакуационные поезда по станции Полтава
Полтава Южная:
- 00:02 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
- 07:47 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 10:41 17/18 Львов – Харьков-Пасс
- 14:15 149/150 Знаменка – Львов
- 17:41 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
Полтава Киевская:
- 00:04 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 03:11 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 05:19 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 08:54 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
- 12:54 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 19:25 111/112 Харьков-Пас – Львов
Эвакуационные поезда по станции Одесса
- 14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 18:13 78/77 Ровно – Ковель
- 18:22 35/36Одесса-Главная – Пшемысль
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 20:49 136/135 Хмельницкий – Черновцы
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
- 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
Эвакуационные поезда по станции Днепр
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр – Лозовая
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 10:30 901/902 Днепр – Хелм
- 14:26 41/42 Днепр – Трускавец
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 236/235 Покровск – Черновцы
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:30 232/231 Днепр – Львов
- 18:09 86/86 Запорожье-1 – Тернополь
- 18:09 88/87 Казатин – Ковель
- 20:00 234/233 Покровск – Чоп
- 21:57 92/96 Лозовая – Пятихатки
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская
Эвакуационные поезда по станции Запорожья
- 12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14:45 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 16:05 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
- 16:05 88/87 Казатин – Ковель
- 21:38 38/37 Запорожье-1 – Каменское-Пассажирская
Международные эвакуационные поезда
Польша
- 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм
Венгрия
- 02:46 – 32519 Чоп – Захонь
- 04:48 – 32539 Чоп – Захонь
- 07:40 – 32529 Чоп Захонь
- 09:43 – 32517 Чоп – Захонь
- 12:30 – 33 Мукачево – Будапешт
- 15:30 – 32513 Чоп – Захонь
- 16:30 – 32521 Мукачево – Будапешт
- 19:43 – 32523 Чоп – Захонь
- 21:47 – 32511 Чоп – Захонь
Словакия
- 11:35 – 8861 Чоп – Кошице
- 16:50 – 961 Чоп – Кошице
Австрия
- 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена
Дополнительные эвакуационные поезда по Украине
В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда:
Покровск:
- 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
14:00 – 241/242 Покровск – Львов
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы
Львов:
- 14:00 – 241/242 Львов – Днепр
- 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж
Другие:
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
- 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр
- 11:20 – 274/273 Славянск – Львов
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр