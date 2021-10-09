Список профессий, для которых вакцинация есть обязательной, будет расширен: кого внесут в перечень

Список профессий, для которых вакцинация есть обязательной, будет расширен: кого внесут в перечень

Ученые НАН прогнозируют, что за две-три недели ожидается 25-30 тысяч новых больных в сутки.

Минздрав планирует расширить список профессий, для которых вакцинация от коронавируса есть обязательной. Так, в перечень планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", — отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Указанные работники, которые к тому времени не сделают прививки, не будут допущены к рабочим местам без сохранения заработной платы. Исключение сделают для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.

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