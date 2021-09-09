Список расширяется: глава МИД назвал количество стран, которые открыты для украинцев

Кулеба заверил, что МИД работает над тем, чтобы этот список дополнялся.

По состоянию на 9 сентября для украинских граждан свои границы открыли 133 страны мира.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины при различных условиях открыто границы 133 стран мира", — сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, для въезда каждая страна вводит свои условия — где-то необходимо предъявить подтверждающие документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, где-то достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на ангтиген. Об актуальном режим въезда и транзита можно узнать на интерактивной онлайн-карте: http://tripadvisor.mfa.gov.ua, добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине также запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

Требуют тестирование или вакцинацию: какие туристические страны усилили карантинные правила

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