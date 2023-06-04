Список составлен: Игнат рассказал о пилотах, которых отправят на обучение на F-16

В первой волне может быть несколько десятков пилотов, сообщил Игнат.

Отправка украинских пилотов за границу для обучения на современных истребителях F-16 будет проходить в несколько волн. Список уже составлен. Приоритет отдается молодым летчикам и хорошо владеющим английским языком.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарфона.

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"Одномоментно мы не сможем привлечь большое количество. Интенсивность нанесения ударов по врагу достаточно высока. Летчики ежедневно бьют оккупантов. Надо воевать здесь, но надо и учиться там. Поэтому на ротационной основе будут волнами направляться. В первой волне могут быть несколько десятков. пилотов. В первой волне будут одни из лучших и опытных пилотов. Приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком. Научиться нужно будет за границей, а там без языка трудновато будет", — пояснил он.

По словам Игната, командующим Воздушными силами генерал-лейтенантом Олещуком определен список пилотов, которые первыми отправятся на обучение за границу. Но он обновляется, потому что пилоты могут гибнуть.

"Кто лучше подготовлен, кто хуже. Приоритет идет на молодежь, которая по возвращении из учебы станет наставниками для своих более младших коллег. В несколько волн это будет сделано. По мере доставки нам авиатехники тоже будут учиться инженеры и офицеры боевого управления", - добавил спикер ПС.

"Коалиции истребителей" для Украины

Страны-партнеры создали "коалицию истребителей". В нее в настоящее время вошли восемь стран: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция. Но, как подчеркивают в ОП, этот список государств расширится.

Речь идет не только о современных истребителях F-16, но и о других моделях боевых самолетов. Пока не известно, какие именно.

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