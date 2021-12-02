Список услуг, на которые вакцинированные украинцы смогут потратить тысячу от Зеленского, расширили: что добавили

Привитые граждане начнут получать тысячу с 19 декабря.
За тысячу гривен, которую получат полностью вакцинированные украинцы в рамках программы "еПоддержка", можно будет приобрести, в частности, и книги.
Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.
Она напомнила, что деньги будут выплачиваться с 19 декабря.
"Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институций, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "еПоддержка", — написала она.
Напомним, Рада предварительно поддержала выделение из госбюджета 3 млрд грн на программу, анонсированную Зеленским, по выплате тысячи гривен украинцам, получившим две дозы вакцины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку. Эта программа будет действовать в год.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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