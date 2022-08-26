Список вещей, которые могут понадобиться этой зимой: запаситесь уже, чтобы подготовиться к холодам

Уже сейчас прогнозируют, что грядущая зима будет тяжелым периодом для украинцев. Но, если запастись необходимыми вещами, она пройдет гораздо легче. Какими именно читайте в материале ТСН.ua.

Обувь и одежда

Прежде всего, начните свою подготовку к зиме с теплой одежды. Он вам понадобится дома и вне дома. Следует обратить внимание, что зимой лучше всего греет многослойную одежду, поэтому под зимнюю куртку нужны еще и теплые свитера, безрукавки.

Теплая обувь и стельки – то, о чем нужно также подумать уже сейчас. Чтобы дома было тепло при любой температуре, следует обратить внимание на стельки с подогревом. Они бывают аккумуляторными или химическими. Первые можно использовать многократно, но они во многом зависят от наличия электричества в доме. Химические стельки работают благодаря особым реакциям, протекающим внутри. Они автономны, но одноразовые.

Теплое белье – особый пункт, о котором не стоит забывать этой зимой. Лучше уже сегодня запастись лосинами, теплыми колготками и кальсонами.

А еще не забудьте о теплых домашних вещах. Комфортные спортивные костюмы, шерстяная или меховая безрукавка, флисовые вещи, удобные халаты, домашние тапочки и носки.

Освещение и утепление дома

Следует заранее по максимуму утеплить дом. Если у вас есть возможность, но вы все еще не заменили окна, лучше сделать это, пока стоит теплая погода. Если такой возможности нет, приобретите специальный утеплитель окон.

Теплыми одеялами и пледами можно не только укрываться. Они также помогут завесить окна, чтобы уменьшить расход тепла или стелить на пол.

Спальный мешок – очень хорошая вещь. Он не даст замерзнуть, если вдруг что-нибудь произойдет с теплоподачей в доме.

Не забудьте запастись свечами, зажигалками, спичками, фонариками и всем, что нужно, чтобы они работали.

Вместо отопления

Если вы живете в частном доме, в идеале нужно иметь котел, генератор, солярку и дрова. Если нет возможности приобрести все, подумайте, что вам больше всего подходит, в зависимости от условий жизни. Не забудьте, что запастись всем лучше уже сейчас.

Жителям многоквартирных домов следует приобрести электрообогреватель. Однако если будут перебои с электроснабжением, он может не помочь. Поэтому также не забудьте про термосы, грелки, теплые одеяла, сухой спирт.

Продукты и медикаменты

Попытайтесь уже сейчас начать запасаться замороженными продуктами, консервами, сушеными фруктами и овощами, а также макаронами, крупами, солью, печеньем, сахаром. Помните, что большую часть ваших запасов должна составлять еда, готовая к употреблению – сухари, печенье в пачках, хлебцы, консервы, семена, орехи, сухофрукты и энергетические батончики. Прекрасно подойдут супы и каши быстрого приготовления.

Не забудьте позаботиться о еде для домашних питомцев. Запасайтесь минимум на 2-3 недели.

Важная часть – медикаменты. Особенно если у вас или у ваших членов семьи есть определенные хронические заболевания. Кроме этого к домашней аптечке добавьте противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее, противовирусное, пластыри. Не забывайте об отравлении, желательно иметь активированный уголь или сорбент на всякий случай.

Бытовая химия и косметика

Стиральный порошок, шампунь, мыло, туалетная бумага и моющее средство также должны быть с запасом на 1-2 месяца. Речь не идет о том, что в магазинах этих товаров не будет. Просто зимой, когда сильные морозы и холод, лучше избегать излишней прогулки на улице.