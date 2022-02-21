Список вещей, которые ни в коем случае нельзя стирать вместе

К сожалению, не все хозяйки знают, что существуют определенные вещи, которые нельзя стирать в стиральной машине вместе, а потому вместо чистого получают испорченную одежду. ТСН.ua рассказывает, что нельзя стирать в стиральной машине, как правильно сортировать вещи перед стиркой и дает полезные рекомендации, касающиеся цвета одежды, выбора правильного режима стирки, степени загрязнения и прочего.
Что нельзя стирать в стиральной машине вместе: как отсортировать по цвету
Этот пункт самый важный, ведь если не отсортировать одежду по цвету, то после стирки можно получить только проблемы. Итак, какие существуют правила:
- белые вещи можно стирать только с белыми – если вы добавляете отбеливатель, а в стиральной машине будет темная или яркая одежда, она может потускнеть;
- темные и черные – часто, чтобы отчистить такие вещи, добавляют специальный гель, помогающий сохранить их естественный цвет;
- разноцветные – здесь особенно важно помнить о сортировке и что нельзя стирать в стиральной машине вместе светло-желтую кофту и ярко-синие джинсы, ведь в этом случае более светлая вещь может получить другой оттенок.
Что еще нельзя стирать в стиральной машине вместе? Любые джинсовые вещи лучше забрасывать отдельно. Ведь при стирке с другими тканями они могут посереть. Также не забывайте проверять карманы. Один забытый платок яркого цвета может полинять все остальные вещи.
Сортировка по весу и типу ткани перед стиркой в стиральной машинке
Следует помнить, что большие и тяжелые вещи, например плед, постельное белье или покрывало, лучше не стирать вместе с другой одеждой. А все потому, что стиральная машина будет неравномерно переворачивать вещи в барабане, что может привести даже к поломке.
Не забывайте, что нижнее белье, изделия из шелка или другой деликатной ткани лучше не стирать вместе с джинсами. Ведь структура коттона джинсов достаточно плотная и может повредить другую одежду. Также не стоит стирать в стиральной машине вместе взрослые и детские принадлежности
Обратите внимание на информацию на этикетках и степень загрязнения вещей
Даже если вы сортируете одежду по цвету, обязательно обращайте внимание на этикетку, которая всегда присутствует на одежде. Ведь даже вещи одного цвета не всегда стираются вместе в одном режиме и при одной температуре.
В зависимости от степени загрязнения нужно выбирать и режим стирки. Чаще всего для домашних вещей мы выбираем "Быструю стирку", но ее недостаточно для сильно загрязненной рабочей одежды. То есть, если вы закинете домашний халат и рабочие штаны к барабану и выберете режим быстрой стирки, вещи точно чище не станут.
Что вообще нельзя стирать в стиральной машине: основной список
Есть определенные вещи, которые категорически запрещено стирать в стиральной машине. А потому их ни в коем случае не стоит забрасывать вместе с другой одеждой:
- бейсболки, кепки – у них козырек, который держится на каркасе, и под давлением барабана он может сломаться или деформироваться;
- матрасы и ортопедические подушки – любой режим стирки измельчит ортопедическую пену, входящую в состав их основания;
- натуральную кожу – одежду или обувь из этого материала лучше не стирать в стиральной машине;
- плавки и купальники – лямки и косточки этих изделий могут выскочить во время стирки, а сама ткань часто портится из-за отжима;
- вещи, на которых есть шерсть домашних питомцев – в стиральной машине мелкие ворсинки еще сильнее будут въедаться в структуру ткани; изделия, имеющие мелкую фурнитуру – любые декоративные элементы могут оторваться во время стирки и вещь будет испорчена.