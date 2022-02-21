Список вещей, которые ни в коем случае нельзя стирать вместе

Список вещей, которые ни в коем случае нельзя стирать вместе

К сожалению, не все хозяйки знают, что существуют определенные вещи, которые нельзя стирать в стиральной машине вместе, а потому вместо чистого получают испорченную одежду. ТСН.ua рассказывает, что нельзя стирать в стиральной машине, как правильно сортировать вещи перед стиркой и дает полезные рекомендации, касающиеся цвета одежды, выбора правильного режима стирки, степени загрязнения и прочего.

Что нельзя стирать в стиральной машине вместе: как отсортировать по цвету

Этот пункт самый важный, ведь если не отсортировать одежду по цвету, то после стирки можно получить только проблемы. Итак, какие существуют правила:

белые вещи можно стирать только с белыми – если вы добавляете отбеливатель, а в стиральной машине будет темная или яркая одежда, она может потускнеть;

темные и черные – часто, чтобы отчистить такие вещи, добавляют специальный гель, помогающий сохранить их естественный цвет;

разноцветные – здесь особенно важно помнить о сортировке и что нельзя стирать в стиральной машине вместе светло-желтую кофту и ярко-синие джинсы, ведь в этом случае более светлая вещь может получить другой оттенок.

Что еще нельзя стирать в стиральной машине вместе? Любые джинсовые вещи лучше забрасывать отдельно. Ведь при стирке с другими тканями они могут посереть. Также не забывайте проверять карманы. Один забытый платок яркого цвета может полинять все остальные вещи.

Сортировка по весу и типу ткани перед стиркой в ​​стиральной машинке

Что нельзя стирать в стиральной машине вместе: джинсы и деликатные ткани лучше не смешивать / Pexels

Следует помнить, что большие и тяжелые вещи, например плед, постельное белье или покрывало, лучше не стирать вместе с другой одеждой. А все потому, что стиральная машина будет неравномерно переворачивать вещи в барабане, что может привести даже к поломке.

Не забывайте, что нижнее белье, изделия из шелка или другой деликатной ткани лучше не стирать вместе с джинсами. Ведь структура коттона джинсов достаточно плотная и может повредить другую одежду. Также не стоит стирать в стиральной машине вместе взрослые и детские принадлежности

Обратите внимание на информацию на этикетках и степень загрязнения вещей

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Даже если вы сортируете одежду по цвету, обязательно обращайте внимание на этикетку, которая всегда присутствует на одежде. Ведь даже вещи одного цвета не всегда стираются вместе в одном режиме и при одной температуре.

В зависимости от степени загрязнения нужно выбирать и режим стирки. Чаще всего для домашних вещей мы выбираем "Быструю стирку", но ее недостаточно для сильно загрязненной рабочей одежды. То есть, если вы закинете домашний халат и рабочие штаны к барабану и выберете режим быстрой стирки, вещи точно чище не станут.

Что вообще нельзя стирать в стиральной машине: основной список

Что нельзя стирать в стиральной машине: эти вещи категорически запрещено ложить в барабан / Pexels

Есть определенные вещи, которые категорически запрещено стирать в стиральной машине. А потому их ни в коем случае не стоит забрасывать вместе с другой одеждой:

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