- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Списывали уклонистов и зарабатывали тысячи долларов: в Киеве задержали должностных лиц ТЦК и экс-правоохранителя
ДБР поймали работников ТЦК и эксправохранителя на торговле «чистыми» военными билетами.
В Киеве и области разоблачили группу, которая помогала мужчинам незаконно исчезать из армейских баз данных. Подозреваемые успели «списать» с учета почти сотню людей, просто удаляя информацию о них из государственных реестров.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
В состав группировки входили представители одного из столичных и областных ТЦК, экс-правохранитель и гражданский житель Киева. По данным следствия, они вмешивались в электронную систему «Оберег». Участники схемы вносили недостоверные данные о непригодности мужчин в службу на основе фиктивных выводов ВЛК.
Как сообщило ДБР, в настоящее время задокументировано более 80 случаев безосновательного исключения из учета. Как следствие, 31 человек уже выехал за границу без возвращения. Кроме «списания», группа предлагала услуги находившимся в розыске мужчинам: им дистанционно меняли учетные данные и снимали статус разыскиваемых.
Цена «пакета услуг» составляла 4 тысячи долларов США с человека. Это гарантировало клиенту отсрочку от мобилизации на период, достаточный для оформления официального бронирования на предприятиях критической инфраструктуры. Ежемесячная теневая прибыль организаторов превышала 60 тысяч долларов.
Особое внимание следствие обратило на методы конспирации: участники постоянно меняли автомобили и телефоны, а для передачи документов и денег привлекали несовершеннолетнего ребенка курьером. Соорганизатора (бывшего полицейского) и посредника задержали «на горячем» во время получения очередного транша в размере 5,5 тысячи долларов.
«Три лица сообщены о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Также решается вопрос о сообщении о подозрении другим причастным лицам. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — отметили в ДБР.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.
Напомним, в Виннице на взятке за инвалидность разоблачили двух врачей. Во время обысков обнаружили сотни тысяч долларов.
Также в Винницкой области задержали «семейный подряд» врачей, которые оформляли фиктивную инвалидность.