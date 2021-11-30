Спит в одной кровати с хозяином и зарабатывает на корпоративах: в Ровно мужчина выдрессировал поросенка

Спит в одной кровати с хозяином и зарабатывает на корпоративах: в Ровно мужчина выдрессировал поросенка

В туалет свинка ходит на лоток или на улицу.

В Ровно Василий Талащук выдрессировал поросенка. Свинка Фрося знает 15 команд и выступает на корпоративах.

Также читайте Во Львове вьетнамская свинка бродила по улицам и чудом не стала жертвой собак: как происходило спасение животного

Об этом пишет itvmg.com.

Василий Талащук отмечает, что его свинка породы "мини-пиг", которую он купил в Харькове за 300 долларов. Мужчина рассказал, что он работает клоуном, а свинка помогает ему выступать на корпоративах. Также мужчина вместе со свинкой выступают на благотворительных мероприятиях. Поросенок знает 15 команд и живет в квартире. В туалет свинка ходит на лоток или на улицу. Также мужчина хочет ее научить команде "давать лапу".

В квартире поросенок спит в постели вместе со своим хозяином и моется в ванной. К еде Фрося тоже не прихотлива.

"Каши ей даю: гречку даю, овсянку. Даю, все что сам им, то она и ест. Сейчас она тыквы ест. Спит со мной. Раньше кошка там спала, то она кошку выгнала, теперь она спит со мной. Она очень чистая запаха", — говорит мужчина.

Читайте также: