Спит в одной кровати с хозяином и зарабатывает на корпоративах: в Ровно мужчина выдрессировал поросенка

В туалет свинка ходит на лоток или на улицу.
В Ровно Василий Талащук выдрессировал поросенка. Свинка Фрося знает 15 команд и выступает на корпоративах.
Об этом пишет itvmg.com.
Василий Талащук отмечает, что его свинка породы "мини-пиг", которую он купил в Харькове за 300 долларов. Мужчина рассказал, что он работает клоуном, а свинка помогает ему выступать на корпоративах. Также мужчина вместе со свинкой выступают на благотворительных мероприятиях. Поросенок знает 15 команд и живет в квартире. В туалет свинка ходит на лоток или на улицу. Также мужчина хочет ее научить команде "давать лапу".
В квартире поросенок спит в постели вместе со своим хозяином и моется в ванной. К еде Фрося тоже не прихотлива.
"Каши ей даю: гречку даю, овсянку. Даю, все что сам им, то она и ест. Сейчас она тыквы ест. Спит со мной. Раньше кошка там спала, то она кошку выгнала, теперь она спит со мной. Она очень чистая запаха", — говорит мужчина.
Читайте также:
- Wizz Air приостановит несколько рейсов из Польши в Украину — список
- Заставили всех лечь, ограбили и подожгли помещение: в центре Львова неизвестные напали на салон красоты
- Житель Курской области пытался заехать в магазин верхом и размахивал саблей: видео