Спит в ванной: посол ЕС сделала эмоциональное признание после атак на Киев

Атака на Киев. / © Associated Press

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Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова рассказала, что на фоне усиления российских атак на Киев испытывает страх и сильную усталость, ведь удары не прекращаются.

Об этом говорится в ее сообщении в Facebook.

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Дипломат рассказала, что из-за постоянных ударов уже не спит в постели, а обустроила место на матрасе в ванной гостиничного номера, поскольку считает ее самым безопасным местом.

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«Минувшей ночью снова загудели сирены, и я перешла из ванной в бомбоубежище. Потом Киев стал дрожать. Россия приступила к очередному масштабному нападению, применив баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество беспилотников с реактивными двигателями. По всему городу раздавались взрывы», — поделилась Матернова о ночном ударе 1 сентября.

Посол призналась, что постоянные атаки все сильнее истощают и вызывают страх. Впрочем, добавила, что не жалуется, ведь Киев — ее миссия.

«Я бы все равно не выбрала ни одного другого дипломатического назначения. Я люблю этот город и восхищаюсь этой страной. Но интенсивность этих атак становится невыносимой. Люди истощены. Города истощены. Вся страна живет в постоянном стрессе», — отметила она.

Матернова подчеркнула, что Украине не нужно напоминать, что «она должна быть устойчивой», потому что украинцы «доказывают это каждый день». В то же время, добавила она, люди должны получить возможность спать.

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Как сообщалось, ночью против 1 сентября Россия нанесла кровавый ракетный удар по Киеву. Жертвами стали восемь человек. Один человек погиб в Голосеевском районе, а семеро — на Дарнице.

Отметим, что ночью РФ ударила баллистикой по железной дороге в Киеве . В частности, было разрушено депо. В компании УЗ отмечают, что десятки людей «успели спастись в укрытиях».

Дата публикации 10:47, 01.09.26 Количество просмотров 34 Первоклассники киевского лицея спели «Смарагдове небо» в укрытии во время атаки на столицу

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