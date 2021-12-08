Сплошная головная боль: в украинском аккаунте Twitter потроллили Россию

Опубликованная картинка стала ответом на эскалацию напряжения со стороны РФ у границ Украины.

Во время онлайн-саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, проходившего во вторник, 7 декабря, на официальном аккаунте Украины в Twitter появилась "медицинская" иллюстрация, намекнувшая на тяжелое соседство с РФ.

На англоязычной картинке, опубликованной в соцсети, описаны разновидности головной боли.

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Первые три изображения показывают участок головы, в котором чувствуется боль во время заболевания – мигрени, гипертонии и стресса. Четвертая — демонстрирует "сплошную головную боль", которой для Украины становится соседство с Российской Федерацией.

В комментариях больше всего поддержки эта картинка вызвала со стороны пользователей в Финляндии, где еще помнят агрессию со стороны соседней страны во время "Зимней войны" 1939-40 годов.

Напомним, Североатлантический Альянс призвал Россию прекратить эскалацию и снизить напряжение на границах с Украиной.

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