Продолжаются бои за Гуляйполе

Весь город Гуляйполе в Запорожье превратился в сплошную серую зону, бои с российскими оккупантами продолжаются на западных окраинах и в населенных пунктах, которые расположены поблизости.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, враг пытается обойти город с юга и севера, в самом Гуляйполе российским подразделениям закрепиться не удается.

Волошин сообщил, что бои продолжаются в таких населенных пунктах вблизи города: Зеленое, Варваровка, Дорожнянка, Прилуки.

Он добавил, что противник уже фактически не наносит ударов КАБами по Гуляйполю, россияне сбрасывают бомбы западнее и севернее города. В частности, за минувшие сутки из 52 ударов КАБами, только один был нанесен по городу.

«В Гуляйполе уже боев таких нет, потому что там или наши штурмовые группы заходят, или противник тоже пытается инфильтроваться и продвинуться дальше. Но ситуация там довольно сложная, и в целом на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки зафиксировали 27 боевых столкновений», — сообщил Волошин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гуляйпольском направлении российская армия увеличила количество штурмовых групп в два-три раза. Оккупанты РФ также усилили мотострелковые бригады штурмовыми полками «БАРС».