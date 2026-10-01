«Сплошное болото»: в Черкассах семьи погибших защитников бьют тревогу из-за военного кладбища

В Черкассах после дождей размывает военное кладбище / © Черкасский городской совет

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В Черкассах родные павших украинских защитников требуют пересмотреть концепцию местного Военного мемориального кладбища. Чтобы привлечь внимание к проблеме, 30 сентября они собрались прямо на территории кладбища. В частности, семьи погибших защитников недовольны установленными правилами и состоянием мемориала, который размывает после дождей.

Об этом сообщает «Суспільне».

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В Черкассах семьи павших защитников требуют изменить местное военное кладбище

На месте событий также присутствовали мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и архитектор Сергей Дебрин. По словам жены одного из погибших воинов Евгении Нелопко, родных возмущают жесткие правила и самовольные действия на территории сектора. В частности, людей ошеломили случаи, когда с могил без согласования выбрасывали принесенные лампадки и искусственные цветы.

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«Мы считаем, что это незаконно выбрасывать то, что приносят семьи на могилы. Когда шли дожди, это было сплошное болото. Но это было два дня. Нет водоотвода должного. Нам все это болит. Каждая семья пережила горе, а после похорон должны отвоевывать это место», — отмечает женщина.

Главный архитектор Национального военного мемориального кладбища в Киевской области Сергей Дебрин отметил, что ситуацию вполне возможно исправить, хотя это и потребует времени. Стоит отметить, что и на самом Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом семьи погибших воинов жаловались на такую же проблему.

«Сейчас все можно исправить. В Киеве были схожие проблемы. Здесь тоже такое. Но подправить этот объект до состояния киевского можно. Этот процесс небыстрый. В рабочем режиме мы готовы предложить решения», — говорит Дебрин.

В то же время директор департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского горсовета Роман Соболь заверил, что ранее чиновникам не поступало никаких жалоб.

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Мэр Черкасс заявил, что берет дело под свой контроль. Он пообещал семьям павших защитников начать работу как можно быстрее.

«Исправим в кратчайшие сроки. Привлечем архитектора. Думаю, через неделю-две исправим. Будут все помогать. Совещания и работа должны начинаться здесь, в полях. Сейчас выровняем, завезем песок, заменим памятники», — добавил глава города.

Капеллан Черкасской епархии Назарий Засанский обратил внимание на духовно-традиционный аспект установления надгробий — он соглашается с семьями, что нельзя устанавливать памятники сразу, а только через год.

Семьи провели совместный молебен вместе с капелланом. После этого все отправились в горсовет для дальнейших обсуждений проблемы. Там они показали видео, снятые на кладбище сразу после ливней.

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После этого мэр города снова поручил провести служебное расследование.

Конфликт вокруг мемориала длится уже не первую неделю. Еще 14 сентября возле Черкасского горсовета прошла акция протеста семей павших бойцов. Тогда инициативная группа зашла в здание мэрии, провела переговоры с чиновниками и официально зарегистрировала обращение с четким перечнем замечаний и требований.

Ливень повредил Национальное военное кладбище

Напомним, в июле непогода в Киевской области повлекла за собой масштабные разрушения на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Ливень размыл насыпные дороги, повредил асфальт, а прямо в зоне захоронений образовались глубокие провалы грунта.

По данным Киевского эколого-культурного центра, причиной стали критические просчеты в проектировании водоотвода, а потоки воды и селевые массы потекли в направлении поселка Вита-Почтовая. В то же время, администрация НВМК заявила, что случилось только естественное уплотнение и проседание грунта на недавних могилах, а не их размывание.

Строительство НВМК, где первые захоронения состоялись в августе 2025 года, с самого начала сопровождалось скандалами из-за предупреждений экологов относительно высокого уровня грунтовых вод и информации о связях подрядчиков с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым.

Кроме того, был земельный конфликт: Верховный Суд отменил распоряжение КОВА о передаче земли под мемориал, что вызвало негодование среди военных. Но администрация учреждения заверила, что это решение не прекращает захоронения и имеющиеся могилы героев никто не будет трогать.

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