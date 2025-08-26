Сплошное минное поле: сколько территорий Украины загрязнено минами и неразорванными снарядами

Площадь заминированных земель Украины превышает размер Великобритании / © Министерство обороны Украины

Реклама

В Украине заминировано около 25% территории – это площадь, превышающая территорию Англии. Согласно данным экспертов ООН, сбрасываемые во время российских обстрелов неразорванные боеприпасы буквально покрыли украинские земли. Это приводит к гибели сотен людей и заставляет жителей обходить привычные дороги, парки и леса.

Об этом пишет The Guardian.

В северо-восточной Украине, менее чем в 50 км от границы с Россией, расположен город Шостка. В первые месяцы полномасштабного вторжения оно было в блокаде, а с тех пор постоянно подвергалось обстрелам и атакам беспилотников со стороны российской армии. Но даже когда обстрелы прекратятся, намного дольше здесь будет оставаться невидимая угроза: неразорванные боеприпасы, ведь Украина теперь одна из самых заминированных стран в мире.

Реклама

Местная жительница и специалист по взрывчатым веществам Елизавета Киселева рассказывает, что мины теперь повсюду, их сбрасывают с дронов и разбрасывают кассетные боеприпасы.

«Две недели назад семья погибла на дороге, по которой они ездили годами. Это не была скрытая тропа. Эта мина была установлена недавно, вероятно, дроном», — говорит она.

Местные активисты утверждают, что случаи с минами происходят настолько часто, что некоторые жители даже не считают нужным сообщать о них.

История одной трагедии

На юге Украины, в другом сильно разбомбленном прифронтовом городе Херсоне, Людмила Криворотко потеряла двоих своих детей, погибших от неразорванных боеприпасов. Она рассказывает, что зимой 2022 года они с четырьмя детьми покинули свой недавно уволенный, но все еще под российским огнем город, чтобы найти убежище у родственников. Они не знали, что во время их отъезда отступавшая русская армия превратила гражданские дороги в смертельные ловушки. Автомобиль Криворотко наехал на такую противопехотную мину.

Реклама

«Двое моих детей – 19-летний сын и 22-летняя дочь – погибли на месте. Я потеряла сознание, а моя младшая дочь была тяжело ранена», — вспоминает она.

Их 14-летний сын Михаил получил сотрясение мозга, но смог вытащить мать и сестричку из машины. Они пешком добрались до ближайшей деревни, где их спасли украинские солдаты. Людмила получила пробитое легкое и сломанные ребра, а ее младшая дочь чудом выжила, получив травмы лица и груди.

Согласно данным ГСЧС, с начала полномасштабного вторжения от мин и взрывоопасных остатков войны погибли 359 человек, в том числе по меньшей мере 18 детей, и еще 1000 получили ранения.

Вызовы для саперов

Эксперт ООН по вопросам минирования Пол Хеслоп утверждает, что на территории Украины уже разбросаны более 1 миллиона мин, а российские войска «широко миновали» части страны во время отступления. Это включает в себя большие противотанковые мины, содержащие значительно больше взрывчатки (5-10 кг) и срабатывающие от веса тяжелых транспортных средств, таких как автомобили, танки или военные грузовики.

Реклама

«Там также находится множество неразорванных снарядов, ракет, гранат, минометов после боев, особенно в буферной зоне. При разминировании территорий мы сталкиваемся с уровнем сложности и масштабами, которые раньше просто не видели», — говорит Хеслоп.

Отказ от конвенции

Украина вместе с Польшей, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой недавно объявила о выходе из Оттавской конвенции, регулирующей и ограничивающей использование большинства видов противопехотных мин. Они объясняют свое решение угрозами со стороны России, с которой имеют общую границу.

Андрей Даник, отвечающий за разминирование в Украине, утверждает, что «в условиях асимметричной угрозы Украина вынуждена обеспечивать адекватный уровень обороноспособности». Однако он подчеркнул, что гуманитарное разминирование остается одним из приоритетов государственной политики.

Он также добавил, что, несмотря на то, что правительство рассматривает возможность использования мин для сдерживания российских наступлений, операции по разминированию не прекращаются.

Реклама

Напомним, во Львовской области состоялась масштабная выставка техники для гуманитарного разминирования. Производители рассказали об уникальной технике для разминирования , которая поможет Украине очистить территории от взрывоопасного загрязнения.