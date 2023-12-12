Сплошное "восстановление": в Мариуполе на улицах оборваны кабели и грязи, но россияне бездействуют

К сожалению, ситуация в городе критическая.
В Мариуполе люди жалуются на отсутствие работы коммунальных служб. оккупанты не могут разрешить аварийные ситуации.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
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По данным горсовета, горожане сообщают о проблемах:
- на улице Троицкой, 77 – там уже несколько суток аварийный столб удерживается кабелем, службы не реагируют на обращение жителей;
- по переулку Новгородскому – прямо перед частными домами лежит под напряжением высоковольтный кабель, жильцы боятся выходить из домов;
- по бульвару Шевченко – всюду грязь и лужи, через которые мариупольцам приходится идти, чтобы попасть в садик №163.
"Положили доски, якобы сделали мостик, утонувший в этой же грязи! Каждый день дети ходят в сад, пока туда пройдешь, грязный прямо с ног до головы!", — констатируют жители города.
Ранее отмечалось, что Мариуполь – на грани гуманитарной катастрофы.
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