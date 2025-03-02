"Спокойная жизнь закончится": работник ТЦК откровенно рассказал о своей работе

Без пополнения личного состава, которое обеспечивают территориальные центры комплектования (ТЦК), бригады ВСУ на фронте не смогут сдерживать врага и спокойная жизнь в мирных украинских городах закончится.

Об этом заявил работник Салтовского РТЦК в Харькове Анатолий Бакиновский в интервью "Общественному".

По его словам, украинские бригады получают пополнение в основном благодаря работе ТЦК.

“Бригады, которые сейчас воюют на передке, могут получать пополнение, только когда мы будем работать, только когда мы будем поставлять им новых людей. Если этого не будет, бригады будут обескровлены, бригады не смогут держать направления — и добрый день! Ваша спокойная жизнь в городе закончилась”, — подчеркнул Бакиновский.

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Военный отметил, что случаи со стычками, которые случаются на службе и известны по разным видео в соцсетях, очень часто имеют в своей основе агрессию со стороны гражданских.

"Те случаи, которые в большинстве своем демонстрируются обществу, — демонстрируется уже их активная фаза... Когда там кого-то избивают, заталкивают куда-то. Никогда не показывается, что было раньше. Никогда не показывается, как заливают из баллончика. Никогда не показывается, как толкают или дают "леща", — заметил он.

Бакиновский признался, что уже в третий раз подал рапорт на перевод в 127 бригаду оператором дрона.

“У ТЦК есть свои минусы, но я перевожусь совсем не потому, что здесь или какое-то давление со стороны общества на меня, или мне не нравится эта агрессия. Просто я чувствую для себя, что я, хоть уже для штурмов, может, не очень гожусь, но еще могу гораздо больше сделать, собственно именно на фронте, чем сидя здесь в тылу”, — пояснил он.

Напомним, в Сумской области мужчина применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его.

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