Спокойнее не стало: в Пентагоне все еще фиксируют увеличение количества российских войск у границ с Украиной

Спокойнее не стало: в Пентагоне все еще фиксируют увеличение количества российских войск у границ с Украиной

После саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ситуация не изменилась.

В последние дни в Министерстве обороны США продолжают наблюдать увеличение российских военных у границы с Украиной.

Об этом сообщил на пресс-конференции спикер Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, в западной части РФ, вблизи границ с Украиной, дислоцируется значительное количество российских войск.

"Мы продолжаем видеть их увеличение в последние дни и недели", — заявил Джон Кирби.

Напомним, во время разговора Путин заверил Байдена, что Россия не будет усиливать эскалацию по Украине.

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