Спокойной ночи и сладких снов: картинки на украинском, пожелания в прозе и стихах, прикольные и теплые

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Каждую ночь перед сном близкие люди желают друг другу "Спокойной и тихой ночи". Эти слова так просты, но одновременно согревают душу и сердце, показывая, насколько сильно мы беспокоимся о другом человеке.

Спокойной ночи: любимой и любимому

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

Спокойной ночи, дорогой. Ты у меня самый лучший во Вселенной. Я тебя обожаю всего и полностью. Я очень рада, когда ты рядом. Ты пленяешь меня изо дня в день. Будь всегда со мной. Пусть приснится тебе счастье.

***

Мне тяжело уснуть без прикосновения твоих рук, мне не хватает тебя, я смотрю в потолок и представляю, как ты подходишь ко мне, улыбаешься, целуешь, как мы, не уставая, наслаждаемся друг другом! Я желаю тебе спокойной ночи, любимый, и верю, что мои мечты сбудутся…

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня за окном сильно пахнет дождем, и я сразу вспоминаю о тебе. Хочу, чтобы сегодня ты быстро и безмятежно заснул. Дождь этой ночью будет убаюкивать тебя, и посылать тебе такие же тихие и спокойные сновидения.

***

Мой нежный, ласковый, умный и самый любимый человек, желаю тебе удивительных сладких снов. Мягкой и уютной кроватки, мой защитник.

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Единственный, ты как яркая звездочка в моей жизни освещаешь мне путь своим безупречным сиянием. И я хочу, чтобы ты всегда ярко светил для меня всю жизнь. Я люблю тебя и желаю самых сказочных и приятных сновидений.

***

Спокойной ночи, дорогой,

Спокойной ночи, мой любимый,

Ты знай, что я всегда с тобой,

Ты для меня неповторимый.



Сейчас со мной не рядом ты,

Но всё же я тебе желаю

Увидеть сны своей мечты,

И знать, что очень я скучаю.

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сейчас не рядом ты со мной,

Но сквозь пространство посылаю

Я эту весточку-любовь,

Спокойной ночи я желаю.

Почувствуй нежность моих рук,

И губ моих прикосновенье.

Тебе теплее станет вдруг,

Желаю сладких сновидений!

***

Хоть ночуем мы не вместе,

Не мешает это мне

Оказаться в твоём месте.

Ну хотя бы лишь во сне.

Пусть приснится сладкий сон

Где мы вместе лишь вдвоём

В тёплом райском уголке.

Ты во мне, а я в тебе.

Пусть нам снится лишь любовь,

Снова-снова, вновь и вновь.

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Любимый мой, ты засыпай,

Меня во сне скорей встречай,

К тебе тихонько я приду,

И очень нежно обниму.



И пожелаю сладких снов,

Спи крепко, ты моя любовь,

И сил побольше наберись,

И ночью тоже мне приснись.

***

Спокойной ночи, мой родной,

Спокойной ночи, самый милый,

Тебя люблю я, дорогой,

Ведь ты — единственный, любимый.

Свои ты глазки закрывай,

И пусть сейчас меня нет рядом,

Но ты меня не забывай,

Моя любовь — твоя награда.

Фото: ТСН.ua

***

Ночь без тебя – настоящее испытание, но я, как настоящий мужчина, не боюсь трудностей и обязательно их преодолею. Благо, могу хотя бы пожелать тебе спокойной ночки. Спи крепко, моя девочка!

***

Желаю самой чудесной, волшебной, мечтательной ночи. И пусть тебе приснится удивительный сон, в котором ты почувствуешь себя невероятно счастливым человеком.

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Родная, я мечтаю о тебе. Не могу забыть твою красоту, доброту, харизму и женственность. Хочу стать героем Твоих Снов. Спокойной ночи, моя милая девочка.

***

Спокойной ночи, Сладких снов, ты тихо спи моя любовь. Пусть звезды светят во тьме мои все мысли о тебе.

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Как бы далеко ты сейчас ни была, знай, что я думаю о тебе, скучаю и безумно жду! Спокойной ночи, любимая!

***

Моя нежная, моя родная,

Мое солнышко, моя душа,

Сладких снов тебе желаю,

И целую я тебя.



Я целую твои щечки,

Губки, носик я целую твой,

Я люблю тебя родная,

И во сне буду с тобой!

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Спокойной ночи дорогая,

Тебе скажу я перед сном.

Ты, тихо глазки закрывая,

Представь что мы с тобой вдвоем.



Идем по солнечной долине,

Вокруг красивые цветы.

И нас с тобою нет счастливей,

Ты засыпай и верь в мечты.

***

Любимая, спокойной ночи,

Волшебных, добрых, самых сладких снов!

Я по тебе скучаю очень-очень,

Целую крепко, тебя моя любовь!



Спи крепко-крепко, сладко-сладко,

Ведь нет сейчас причин переживать.

Ты спи, любимая, а я украдкой

Буду надежно сон твой охранять!

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Милая, любимая, родная....

Засыпай спокойно сладким сном

В своих мыслях тебя нежно обнимаю,

Бесконечно я в тебя влюблён.



Пусть твой сон ничто не потревожит,

Отдыхай и набирайся сил.

Сладких снов тебе, моя родная,

Мой цветок, мой нежный лепесток!

***

Звёздочка красивая,

Ясная, волшебная,

Спи, моя любимая,

Необыкновенная.



Ночь пусть будет добрая,

Тихая, спокойная,

Чтоб проснулась бодрая

И в меня влюблённая.

Спокойной ночи, друзья: картинки и пожелания

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

Спокойной ночи! Желаю тебе как следует выспаться, ведь это самое главное. И проснуться завтра с бодростью и в отличном настроении! Конечно, можно пожелать и сладких снов, и всего остального, но самое главное – это выспаться и отдохнуть!

***

Спокойной ночи, пусть сон нарисует тебе на своем волшебном мольберте самые яркие сказочные картины. Пусть теплая ночь, поет тебе чуть слышную колыбельную, а светлые ангелы хранят твой спокойный сон. Пусть рассеется усталость прошедшего дня и чистое спокойствие посеет в душе зерна воодушевления и энергии на новый день, сладких тебе и радостных снов.

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Таинственная ночь объяла планету умиротворением и спокойствием. Пусть твой сон будет ярким и приятным, чтобы встретить рассвет с ухмылкой и вдохновением для достижения новых вершин! Спокойной ночи!

***

На этот грядущий сон желаем Вам окунуться в безмятежный покой. Пусть Ваша душа вновь обретет состояние первозданной легкости и необычайной гармонии.

Спокойной ночи: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Пусть спится крепко, как на берегу моря, сладко, как в хвойном лесу и спокойно, как в детстве!

***