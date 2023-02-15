Спокойной ночи и сладких снов: картинки на украинском, пожелания в прозе и стихах, прикольные и теплые

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Каждую ночь перед сном близкие люди желают друг другу "Спокойной и тихой ночи". Эти слова так просты, но одновременно согревают душу и сердце, показывая, насколько сильно мы беспокоимся о другом человеке.
Спокойной ночи: любимой и любимому
Спокойной ночи, дорогой. Ты у меня самый лучший во Вселенной. Я тебя обожаю всего и полностью. Я очень рада, когда ты рядом. Ты пленяешь меня изо дня в день. Будь всегда со мной. Пусть приснится тебе счастье.
***
Мне тяжело уснуть без прикосновения твоих рук, мне не хватает тебя, я смотрю в потолок и представляю, как ты подходишь ко мне, улыбаешься, целуешь, как мы, не уставая, наслаждаемся друг другом! Я желаю тебе спокойной ночи, любимый, и верю, что мои мечты сбудутся…
***
Сегодня за окном сильно пахнет дождем, и я сразу вспоминаю о тебе. Хочу, чтобы сегодня ты быстро и безмятежно заснул. Дождь этой ночью будет убаюкивать тебя, и посылать тебе такие же тихие и спокойные сновидения.
***
Мой нежный, ласковый, умный и самый любимый человек, желаю тебе удивительных сладких снов. Мягкой и уютной кроватки, мой защитник.
***
Единственный, ты как яркая звездочка в моей жизни освещаешь мне путь своим безупречным сиянием. И я хочу, чтобы ты всегда ярко светил для меня всю жизнь. Я люблю тебя и желаю самых сказочных и приятных сновидений.
***
Спокойной ночи, дорогой,
Спокойной ночи, мой любимый,
Ты знай, что я всегда с тобой,
Ты для меня неповторимый.
Сейчас со мной не рядом ты,
Но всё же я тебе желаю
Увидеть сны своей мечты,
И знать, что очень я скучаю.
***
Сейчас не рядом ты со мной,
Но сквозь пространство посылаю
Я эту весточку-любовь,
Спокойной ночи я желаю.
Почувствуй нежность моих рук,
И губ моих прикосновенье.
Тебе теплее станет вдруг,
Желаю сладких сновидений!
***
Хоть ночуем мы не вместе,
Не мешает это мне
Оказаться в твоём месте.
Ну хотя бы лишь во сне.
Пусть приснится сладкий сон
Где мы вместе лишь вдвоём
В тёплом райском уголке.
Ты во мне, а я в тебе.
Пусть нам снится лишь любовь,
Снова-снова, вновь и вновь.
***
Любимый мой, ты засыпай,
Меня во сне скорей встречай,
К тебе тихонько я приду,
И очень нежно обниму.
И пожелаю сладких снов,
Спи крепко, ты моя любовь,
И сил побольше наберись,
И ночью тоже мне приснись.
***
Спокойной ночи, мой родной,
Спокойной ночи, самый милый,
Тебя люблю я, дорогой,
Ведь ты — единственный, любимый.
Свои ты глазки закрывай,
И пусть сейчас меня нет рядом,
Но ты меня не забывай,
Моя любовь — твоя награда.
***
Ночь без тебя – настоящее испытание, но я, как настоящий мужчина, не боюсь трудностей и обязательно их преодолею. Благо, могу хотя бы пожелать тебе спокойной ночки. Спи крепко, моя девочка!
***
Желаю самой чудесной, волшебной, мечтательной ночи. И пусть тебе приснится удивительный сон, в котором ты почувствуешь себя невероятно счастливым человеком.
***
Родная, я мечтаю о тебе. Не могу забыть твою красоту, доброту, харизму и женственность. Хочу стать героем Твоих Снов. Спокойной ночи, моя милая девочка.
***
Спокойной ночи, Сладких снов, ты тихо спи моя любовь. Пусть звезды светят во тьме мои все мысли о тебе.
***
Как бы далеко ты сейчас ни была, знай, что я думаю о тебе, скучаю и безумно жду! Спокойной ночи, любимая!
***
Моя нежная, моя родная,
Мое солнышко, моя душа,
Сладких снов тебе желаю,
И целую я тебя.
Я целую твои щечки,
Губки, носик я целую твой,
Я люблю тебя родная,
И во сне буду с тобой!
***
Спокойной ночи дорогая,
Тебе скажу я перед сном.
Ты, тихо глазки закрывая,
Представь что мы с тобой вдвоем.
Идем по солнечной долине,
Вокруг красивые цветы.
И нас с тобою нет счастливей,
Ты засыпай и верь в мечты.
***
Любимая, спокойной ночи,
Волшебных, добрых, самых сладких снов!
Я по тебе скучаю очень-очень,
Целую крепко, тебя моя любовь!
Спи крепко-крепко, сладко-сладко,
Ведь нет сейчас причин переживать.
Ты спи, любимая, а я украдкой
Буду надежно сон твой охранять!
***
Милая, любимая, родная....
Засыпай спокойно сладким сном
В своих мыслях тебя нежно обнимаю,
Бесконечно я в тебя влюблён.
Пусть твой сон ничто не потревожит,
Отдыхай и набирайся сил.
Сладких снов тебе, моя родная,
Мой цветок, мой нежный лепесток!
***
Звёздочка красивая,
Ясная, волшебная,
Спи, моя любимая,
Необыкновенная.
Ночь пусть будет добрая,
Тихая, спокойная,
Чтоб проснулась бодрая
И в меня влюблённая.
Спокойной ночи, друзья: картинки и пожелания
Спокойной ночи! Желаю тебе как следует выспаться, ведь это самое главное. И проснуться завтра с бодростью и в отличном настроении! Конечно, можно пожелать и сладких снов, и всего остального, но самое главное – это выспаться и отдохнуть!
***
Спокойной ночи, пусть сон нарисует тебе на своем волшебном мольберте самые яркие сказочные картины. Пусть теплая ночь, поет тебе чуть слышную колыбельную, а светлые ангелы хранят твой спокойный сон. Пусть рассеется усталость прошедшего дня и чистое спокойствие посеет в душе зерна воодушевления и энергии на новый день, сладких тебе и радостных снов.
***
Таинственная ночь объяла планету умиротворением и спокойствием. Пусть твой сон будет ярким и приятным, чтобы встретить рассвет с ухмылкой и вдохновением для достижения новых вершин! Спокойной ночи!
***
На этот грядущий сон желаем Вам окунуться в безмятежный покой. Пусть Ваша душа вновь обретет состояние первозданной легкости и необычайной гармонии.
***
Пусть спится крепко, как на берегу моря, сладко, как в хвойном лесу и спокойно, как в детстве!
***
Дружище, снов прекрасных
Желаю я тебе.
Пусть ночь спокойной будет,
Как мысли в голове.
Пусть эта ночь в окошке,
Покой тебе несёт,
По полочкам разложит
Дневной круговорот.
***
Мой добрый друг, спокойной ночи.
Ты отдохни от суеты.
На небо глянь, там светят звёзды.
И пусть сбываются мечты.
Пусть принесет пора ночная
Побольше красочных идей,
Подарит море вдохновения,
Откроет двери в новый день.
***
Спокойной ночи, друг родной,
Тебе желаю добрых снов.
Мы скоро свидимся с тобой,
Друг другу скажем пару слов.
Пусть ночка будет тихой,
Не потревожит сон никто.
Не пробудят тебя шумихой,
Не напугают ни за что.
***
Ночь погрузила мир в темноту.
Чтобы во сне мог придумать мечту.
Желаю, чтобы вещим был сон.
Чтоб наяву исполниться мог он.
Спокойной ночи тебе друг!
Пусть сновидения кружат вокруг.
И принесут тебе умиротворение.
И ниспошлют на завтра везение.
***
Я пожелать спокойной ночи
Тебе, мой друг, спешу.
Ты знаешь, мне приятна очень
Твоя забота. Припишу:
Без дружбы очень сложно
На свете нам прожить.
А вместе всё возможно.
Давай всегда дружить.
Христианские пожелания спокойной ночи
Пусть все, что принес прожитый день, будет принято с душевным спокойствием… Помни, что все послано волей Божией! Пусть Ангел убаюкивает и усыпляет тебя, оберегает своей молитвой твой сон… Спокойных и безмятежных тебе снов!
***
Желаю спокойной и благословенной ночи. Пусть все трудности и усталость унесет с собой прошлый день, оставив в душе благодарность Господу за приобретенный опыт и мудрость. Дай Бог всем нам проснуться в добром здравии и с безгрешными помыслами.
***
Звездное небо привлекает таинственностью и безмятежностью. Желаю тебе таких же спокойных снов и полноценного отдыха, а ангел-хранитель да оберегает твои ночные видения от тревог и волнений.
***
Желаю тебе, чтобы этот вечер был действительно добрым, а ночь по-настоящему спокойной и благословенной. Пусть Господь и Ангел-хранитель охраняют твой сон.
***
Спокойной ночи, приятных снов! Пусть Господь обернет сладостью странных мечтаний, без тревог и забот. Желаю благословенных сновидений, нежного пробуждения и спокойных снов.
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