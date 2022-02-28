Спокойной ночи, Мариуполь: главное из обращения главы города Вадима Бойченко

Делается все возможное, чтобы коммунальные предприятия работали максимально эффективно.

Глава города Мариуполя Вадим Бойченко обратился к жителям города.

Кратко о главном из его выступления:

Мы защищаем наш город. Военные защищают мирных обитателей от нападения Российской Федерации.

Делается все возможное, чтобы коммунальные предприятия работали максимально эффективно.

Наши врачи делают все возможное, чтобы спасать жизнь людей, которые пострадали от этой войны. Наши работники ГСЧС работают над тем, чтобы привести инфраструктуру в надлежащее состояние. Наши электрики рвутся на передовую, чтобы возобновить электроснабжение.

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Мы все хотим одного, чтобы скорее закончилась война победой Украины, и мы могли скорее вернуться в мирную жизнь.

"Всем спокойной ночи, Мариуполь! Держимся!", — подчеркнул он.