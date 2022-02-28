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Спокойной ночи, Мариуполь: главное из обращения главы города Вадима Бойченко

Спокойной ночи, Мариуполь: главное из обращения главы города Вадима Бойченко

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Спокойной ночи, Мариуполь: главное из обращения главы города Вадима Бойченко

Мариупольский горсовет

Делается все возможное, чтобы коммунальные предприятия работали максимально эффективно.

Глава города Мариуполя Вадим Бойченко обратился к жителям города.

Кратко о главном из его выступления:

  • Мы защищаем наш город. Военные защищают мирных обитателей от нападения Российской Федерации.
  • Делается все возможное, чтобы коммунальные предприятия работали максимально эффективно.
  • Наши врачи делают все возможное, чтобы спасать жизнь людей, которые пострадали от этой войны. Наши работники ГСЧС работают над тем, чтобы привести инфраструктуру в надлежащее состояние. Наши электрики рвутся на передовую, чтобы возобновить электроснабжение.
  • Мы все хотим одного, чтобы скорее закончилась война победой Украины, и мы могли скорее вернуться в мирную жизнь.
  • "Всем спокойной ночи, Мариуполь! Держимся!", — подчеркнул он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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