Спокойствие и Северодонецк: языковой омбудсмен предлагает переименовать ряд населенных пунктов

Их названия не соответствуют правописанию и противоречат требованиям языкового закона.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями действующего законодательства названия населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса языкового омбудсмена.

Тарас Кремень отметил, что к нему часто обращаются с жалобами на названия ряда населенных пунктов, которые носят русскоязычный характер и не отвечают правилам и нормам украинского правописания.

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"Сегодня подписал несколько десятков обращений к руководителям местного самоуправления о приведении в соответствие с правописанием, нормами государственного языка и требованиями статьи 41 закона о наименовании населенных пунктов", – говорится в сообщении.

По этому поводу омбудсмен назвал следующие населенные пункты:

Арбузинка (Николаевская область);

Северодонецк (Луганская область);

Южноукраинск (Николаевская область);

Южное (Одесская область);

Спокойствие (Днепропетровская область);

Переводчиково (Полтавская область);

Первомайское (Николаевская область);

Первомайск (Николаевская область).

Тарас Кремень отметил, что эти населенные пункты имели прекрасные исторические названия, например Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, но были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины вернула селу Мармузовичи старое название — Андреевку, которое декоммунизировали из-за того, что населенный пункт в советское время назвали в честь коммуниста Ивана Андреева.

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