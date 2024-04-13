Спор о целесообразности объектов, посвященных Булгакову продолжается: УИНП обратился к Экспертной комиссии

В музее М. Булгакова утверждают, что вывод УИНП вроде бы не является экспертизой в полной мере.

Эксперты Украинского института национальной памяти обнародовали вывод, что объекты в Украине, посвященные русскому писателю Михаилу Булгакову, являются символами российской имперской политики, а их дальнейшее пребывание в публичном пространстве несет пропагандистский характер. В УИНП отметили, что, несмотря на то, что автор русскоязычных романов родился и долгое время жил в Киеве, его семья была выходцами из Орловской губернии, а сам Булгаков был имперцем и украинофобом по мировоззрению.

Научные сотрудники Литературно-мемориального музея М. Булгакова прокомментировали экспертное заключение экспертов УИНП. Музейщики утверждают, что он якобы не является экспертизой в полной мере, большинство утверждений представлены без аргументации и выглядят эмоционально окрашенными.

В свою очередь Украинский институт национальной памяти обратился к Экспертной комиссии УИНП с просьбой дополнительно проанализировать и уточнить профессиональное заключение о принадлежности объектов (географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков), посвященных Михаилу Булгакову, символики русской имперской политики.

Так, 11 апреля 2024 года глава УИНП Антон Дробович провел рабочую встречу с председателем Экспертной комиссии доктором исторических наук, заведующим отделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины профессором Виктором Брехуненко. Были затронуты вопросы результатов работы комиссии за шесть месяцев, процедуры обработки запросов и подготовки выводов, а также коммуникационные вопросы.

Дробович обратил внимание на обнародованные критические замечания по некоторым выводам комиссии. В частности, попросил комиссию рассмотреть позицию и замечания Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве о профессиональном заключении Экспертной комиссии по теме принадлежности объектов, посвященных Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики, и при необходимости уточнить вывод.

"Признание или непризнание объектов (географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков), посвященных Михаилу Булгакову, символикой российской имперской политики не является "запретом Булгакова", как уже успели интерпретировать заключение комиссии некоторые медиа, а также российская пропаганда. Украинское законодательство не запрещает книги, пьесы писателя, музейные экспозиции, исследования", — подчеркнули в УИНП.

Вместе с тем, в случае, если подтвердится пренебрежительное отношение Булгакова к украинскому государственному созданию, идеи независимой украинской республики, выразительные симпатии и продвижение российского империализма, шовинистические высказывания в адрес нероссийских народов, а также участие в формациях, которые воевали с украинскими подразделениями во время Украинской революции. 1917-1921 годов, – вполне правомерно нарушение вопроса о неуместности глорифификации и нормализации его фигуры в публичном пространстве (называние в его честь географических объектов, юридических лиц, установление памятников и памятных знаков).

Там также отметили, что Экспертная комиссия дает профессиональные выводы о принадлежности или непринадлежности названий, объектов и т.п. к символике российской имперской политики. Однако она не уполномочена определять, какими будут новые названия или каким образом будут видоизменены или перемещены из публичного пространства объекты, которые комиссия определяет принадлежащие к символике российской имперской политики. Эти полномочия закон возлагает на органы власти разных уровней.

"Соответственно вывод Экспертной комиссии по Михаилу Булгакову не может быть руководством к закрытию Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве. Тем более, что после полномасштабного вторжения музей направил усилия на свою качественную трансформацию. Коллектив музея провел ряд экспертных обсуждений, которым должно быть что заслуживают внимания", — резюмировали в Украинском институте национальной памяти.

Напомним, в России готовят так называемый "закон" о запрете украинской литературы на временно оккупированных территориях.

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