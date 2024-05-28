Портников филигранно разнес "хорошую русскую" Латынину из-за имперского наследия

В соцсетях активно обсуждают эфир на youtube-канале российского оппозиционного журналиста Марка Фейгина. Фейгин пригласил к дискуссии по поводу российского имперского прошлого украинского журналиста Виталия Портникова и российскую "либеральную" журналистку Юрию Латынину.

Почему этот разговор вызвал такой резонанс украинцев, как Портников доказал, что российский либерал "заканчивается" на украинском вопросе и "разнес" тезисы Латыниной, разбирался ТСН.ua.

Что сказала Латынина

Дискуссия была посвящена имперскому наследию России. Начавшая разговор Латынина заявила, что, по ее мнению, украинцы безосновательно взяли на себя роль жертвы, так как были "партнерами по имерии".

Латынина считает, что изображение россиян как "генетических имперцев" является частью украинской "военной пропаганды".

"Украина и Россия строили эту империю вместе. Огромное количество украинцев, государственных деятелей — от Паскевича, Румянцева и Разумовского и до Брежнева, Семичастного и Подгорного. То есть у Украины было, по меньшей мере, блокирующий пакет в этой империи. Достаточно бессмысленно рассматривать этот период как угнетение. Потому что я не понимаю, зачем рассматривать себя жертвами, если люди победители. И если сравнивать, как развивалась западная часть Украины, которая находилась в составе Австро-Венгрии... даже там таких людей [украинского происхождения] было меньше на государственных должностях", - заявила российская "либералка".

Она считает, что война РФ с Украиной – чуть ли не гражданская, потому что большая половина России имеет родственников в Украине.

Блестящий ответ Портникова: главные тезисы

Во первых, Портников не согласился с тезисом, что является украинским пропагандистом и объяснил, что украинцы и россияне – никакие не братья.

"Я журналист и считаю, что должен объективно смотреть на события и на историю. И я не считаю, что войны и другие катаклизмы должны каким-то образом влиять на мою позицию. Я не считаю, что я должен врать российскому оккупанту на украинской земле и говорить ему, что он пришел к братьям, если он никакого отношения к этим людям не имеет, а его родственные связи связаны с тем, что империя перемешивала народы и какое-то количество выходцев из украинских земель, решивших принять российскую идентичность и российско-имперский взгляд на мир переселился на чужую территорию. Эти люди не были и не будут братьями украинцев просто потому, что они сделали другой исторический выбор", – пояснил Портников.

"Я и своим соотечественникам никогда не рассказываю красивых сказок, которыми их действительно кормят профессиональные пропагандисты и проходимцы, многие из которых вам хорошо известны и у обоих из вас заслужили популярность в эфирах, прежде всего в русскоязычной аудитории", – упрекнул журналист Латыниной и Фейгину, намекая на скандального экс-советника ОП Алексея Арестовича, "не вылезавшего" из эфиров обоих россиян.

Тезис, что украинцы и россияне — братья и "партнеры" — путинский нарратив.

Виталий Портников "разнес" тезисы российской журналистки. Он подчеркнул, что украинцы ни в коем случае не являлись "партнерами" россиян по империи. Да, действительно многие люди украинского происхождения находились на важных государственных должностях как в Российской империи, так и во времена СССР или даже сейчас – в путинской РФ. Но ценой этого всегда был отказ от собственной идентичности и русификация.

"Я категорически возражаю против этого путинского нарратива об украинцах, которые имели блокирующий пакет и об этом "равном" партнерстве в строительстве Российской империи. Это ложь, потому что действительно участвовать в строительстве Российской империи могли только те люди украинского этнического происхождения, которые отказывались от собственной идентичности и принимали чужую, Московскую, например, а затем русскую национальную идентичность.

А украинцы, которые не были готовы к подобным действиям, всегда были врагами этой империи, всегда ею преследовались и презирались. И это касается не только украинцев", – подчеркнул украинский журналист.

Исторические примеры "братских" отношений

Портников напомнил Латыниной, что "братские" отношения двух народов начались еще с нападения Владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского на Киев 1169 г., после чего город был опустошен, разрушен и разграблен, а большинство его жителей – убиты.

"Если уже перейти к историческому образованию госпожи Латыниной: когда произошло первое взаимодействие этих двух территорий, когда Андрей Боголюбский создал то, что потом станет Москвой и Россией. Первое, что произошло – это разрушение и уничтожение Киева. Какое это партнерство, когда тебя грабят, убивают и насилуют? То, что мы видели сейчас в Буче, было при Андрее Боголюбском в тех же масштабах.

О каком партнерстве мы говорим, когда войска другого сумасшедшего Петра І полностью уничтожали Батурин, женщин и детей? Если это ваше население, зачем вы убиваете женщин и детей.

О каком партнерстве мы говорим, когда в 20-х годах ХХ века все ваши армии, участвовавшие в гражданской войне за будущее России – что "белые", что "красные" – уничтожали украинскую государственность. Что Деникин, что Ленин. Это какое партнерство", – напомнил Портников.

Украинцы и россияне – две разные страны, народы и мировоззрения

Украинский журналист подчеркнул, что история России и история Украины – это истории двух разных стран, на разных континентах в Европе.

"И мы не хотим быть частью этой цивилизации и этого поражения. Мы строим здесь государство самодостаточное: с украинским языком, с украинской культурой, с реальным видением нашей государственной истории, к которой нынешняя Россия не имеет никакого отношения", – отметил он.

Позже Портников в соцсетях прокомментировал дискуссию. Он в очередной раз подчеркнул, что украинцы могут быть "равными партнерами" россиян в имперском строительстве, если откажутся от собственной идентичности, и будут участвовать в преследованиях соотечественников, желающих эту идентичность сохранить.

"Только это не называется "равноправным партнерством". Это называется коллаборацией, предательством, комплексом неполноценности, неуважением к себе", – подытожил журналист.

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