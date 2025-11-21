- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
Спор завершился выстрелом: в Ивано-Франковской области депутата подозревают в хулиганстве с оружием
ДБР сообщило о подозрении депутату райсовета, устроившему стрельбу с автоматом на Черниговщине.
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении депутату Верховинского районного совета Ивано-Франковской области. Его подозревают в хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия.
Об этом пишет Государственное бюро расследования.
Инцидент произошел в конце лета в Вижницком районе Черновицкой области. По данным следствия, находясь в гостях у знакомого, должностное лицо вступило в словесный спор с другим, ранее незнакомым гостем. Депутат начал громко ругаться. После чего повалил незнакомого человека на землю и нанес ему многочисленные удары руками и ногами по туловищу и голове.
По информации ДБР, когда хозяин пытался остановить драку, депутат не угомонился. Он достал из собственного автомобиля автомат, ударил им знакомого прикладом и произвел выстрел ему в ногу. Сообщается, что пуля прошла навылет через стопу.
Как сообщается в ДБР, после стрельбы чиновник покинул место происшествия. Потерпевшие обратились к стражам порядка. По предварительным данным, все участники конфликта были трезвыми. Депутату объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия и сопровождаемое особой дерзостью.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Мужчина также занимает должность лесничего Путильского надлесничества филиала «Подольский лесной офис» ГСХП «Леса Украины».
Напомним, в Дрогобыче полицейские задержали мужчину за убийство собственной жены в квартире. Задержанный задушил свою женщину во время внезапно возникшего конфликта. За совершенное ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 15 лет.
А в Житомире полиция задержала 22-летнего парня — его подозревают в двойном убийстве.