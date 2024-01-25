Sportarena выпустила документалку о роте ударных БПЛА «Фаворит», которую патронирует Favbet

Портал Sportarena представил полнометражную хронику о деятельности одного из самых эффективных подразделений ударных БпЛА в составе ВСУ – роте «Фаворит» под командованием вице-президента Украинской федерации MMA (UFMMA) Дениса Перча.

Роту «Фаворит» патронирует украинская iGaming-компания Favbet.

Для создания полуторачасовой ленты спортивный журналист Никита Дмитрулин вместе со съемочной группой Sportarena побывал на позициях роты, где снял эксклюзивные интервью с бойцами и стал свидетелем реальной боевой работы подразделения – от изготовления «скидов» до разведки и поражения вражеской техники.

Попали в кадр и вещи, обычно остающиеся за кулисами военных хроник: тяжелые ежедневные тренировки, быт защитников на передовой и искренний юмор, помогающий не терять мотивации в самых трудных ситуациях.

Сегодня рота Дениса Перча, позывной «Кореец», работает на Бахмутском направлении, где враг сосредоточил более 90 000 оккупантов и ежедневно пытается продавить украинскую оборону бесконечными волнами «мясных штурмов».

Эффективно уничтожать оккупантов «Фавориту» помогает поддержка сотен волонтеров, спортивное сообщество, а также компания Favbet, которая патронирует подразделение с момента его создания в прошлом году.

Никита Дмитрулин с бойцами роты «ФАВОРИТ»: Голландцем, Ведьмаком и Аланом

При поддержке украинской компании военным передано более 300 наименований техники, в том числе внедорожники, оборудование и амуницию, а также более чем 100 дронов разного назначения со всеми комплектующими.

«У нас еще ни разу не было такого случая, чтобы была цель, но не было дронов, чтобы ее поразить. Сейчас у нас нет никаких стандартов или лимитов на расходные материалы, Favbet закрывает все потребности», – говорит Денис Перч.

Перч

В Favbet заверили, что будут продолжать поддерживать «Фаворит» и другие подразделения украинской армии до победы.

«Наша поддержка остается неизменной, и это видео – только один из способов высказать искреннюю благодарность мужчинам и женщинам, ежедневно рискующим жизнью ради нашей свободы», – говорят в компании.

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