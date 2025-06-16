Спортзал и зимний сад в колонии: как живут женщины-коллаборантки, предавшие Украину

Колония

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Колония для женщин, осужденных за сотрудничество с оккупантами, оснащена спортзалом, зимним садом и медицинским кабинетом. Заключенные имеют возможность готовить в специальной комнате и поддерживать связь с семьями через видеосвязь.

Об этом рассказал журналист Владимир Золкин в своем YouTube

Он подробно показал, как живут женщины, которые предали Украину и сейчас находятся в колонии. По его словам, у них есть собственная столовая, где они питаются, а также отдельная кухня, где осужденные могут готовить то, что хотят. На территории работает магазин с продуктами, которые можно заказать.

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Для общения с родственниками обустроена специальная комната, где доступны как телефонные разговоры, так и видеозвонки. Санузлы возле спальных помещений оборудованы биде, что предусмотрено правилами содержания женщин.

Колония имеет спортзал с тренажерами, баскетбольную площадку, столы для настольного тенниса и шахмат. Медицинская часть оснащена стоматологическим кабинетом, гинекологическим с УЗИ-аппаратом и лабораторией для проведения различных анализов, включая развернутый анализ крови.

Особым украшением колонии является зимний сад — оранжерея, где осужденные могут отдохнуть и расслабиться. Для психоэмоциональной разгрузки предусмотрена отдельная комната.

Кроме этого, женщин обучают швейному делу: в специальном классе есть все необходимое оборудование, а также электронные книги для обучения.

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Журналист подчеркивает, что такие условия содержания значительно отличаются от традиционных представлений о колониях и ставят вопрос об отношении к коллаборантам в современной Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, стало известно, что ГБР разоблачило масштабную систему пыток заключенных в колониях. Впоследствии в в Сети опубликовали видео жестокого избиения и пыток заключенного в «Божковской исправительной колонии» (БВК) №16 на Полтавщине.

Министр юстиции Денис Малюська подтвердил, что речь идет о Божковской исправительной колонии. По его словам, события происходили в 2022-м и частично в 2023 году.