Способ, который поможет существенно улучшить Интернет, снижает потребление электроэнергии

Как справиться с плохим сигналом Wi-Fi с помощью простого средства, читайте в материале ТСН.ua

Конечно, проблему слабого сигнала можно решить, купив более мощный роутер Wi-Fi. Но есть и более простой и экономный способ это сделать с помощью обычной фольги, которая есть у каждой хозяйки.

Алюминиевая фольга для улучшения Интернета

Многие знают, что сигналы Wi-Fi дома передаются через радиоволны. Алюминиевая фольга имеет блестящую поверхность, которая работает как отражатель. Фольга может отражать радиоволны и передавать их в большем масштабе.

Команда исследователей из Дартмутского университета проверила это свойство фольги для усиления Wi-Fi-сигнала, закрепив на антенне кусок алюминиевой фольги.

Исследование показало, что самодельный отражатель действительно улучшает качество соединения, фольга направляет сфокусированный сигнал на устройство, в результате чего улучшается качество соединения. При этом соседние устройства наоборот становятся практичными отрезанными от сигнала из-за сужающейся ширины покрытия.

По мнению авторов, благодаря фольге можно также защитить соединение от постороннего вмешательства, поскольку ближайшие устройства не могут подключиться к нему.

Кроме того, что важно в наше время, благодаря направленному действию снижается количество потребляемой электроэнергии.

Алюминиевый отражатель действительно ощутимо усиливает сигнал в зоне отражения и гасит Wi-Fi за экраном, что сужает универсальность метода. Пользоваться таким лайфгаком можно, только когда роутер находится в углу или где-то в конце коридора. Поэтому дартмутские экспериментаторы решили делать антенну произвольной формы для того чтобы очерчивать нужную зону покрытия Wi-Fi. Они начали экспериментировать с разными формами и получили закономерности вроде тех, что на рисунке:

Конфигурации отражателя из алюминиевой фольги

Исследователи печатают отражатели из фольги на 3D-принтере и за 35 долларов предлагают их всем желающим. Обычно такие отражатели можно изготовить и самостоятельно.

Как улучшить Wi-Fi сигнал с помощью алюминиевой фольги самостоятельно:

Возьмите кусок фольги и вырежьте из него небольшой полукруг.

Закрепите на листе бумаги или картона размером с роутер. Разместите картон в нижней части полукруга, чтобы он стоял вертикально.

Сделайте отверстие в листе, чтобы можно было протащить через него антенну.

Установите круг с листом над роутером.

Разместите антенну в центре круга из фольги.

Как сделать отражатель для роутера

Вариант отражателя из фольги

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